Fran Fuentes 29 SEP 2026 - 00:26h.

"No habíamos visto nunca algo parecido, de todos vendiéndose para conseguir arrancar algún voto", explica

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Josep Pedrerol ha arrancado un nuevo programa de El Chiringuito con su clásica introducción de los temas que se tratarán en el programa de este lunes. El presentador celebra que se acaben las campañas para captar votos. Del mismo modo, ha lanzado al aire varias preguntas que están sobre la mesa con el caso judicial del Manchester City y la figura de Pep Guardiola.

"Se cierra la votación por el Balón de Oro. Se acabaron las entrevistas, las campañas, el autobombo, y ahora hay que desear que el jurado haya votado por los méritos deportivos y no por los méritos mediáticos. Lamine Yamal, protagonista para el Balón de Oro, también Mbappé, también Harry Kane, también Rodri, también Fabián, en fin, cualquiera opta al Balón de Oro, y como entrenadores también con Luis de la Fuente: "a mí me gustaría mucho, tomad nota". decía hoy en el Balón de Oro", arranca.

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En este sentido, expone las razones por las que cada uno reclama su candidatura: "Acaba por fin la votación después de una especie de campaña electoral, ¿no? No habíamos visto nunca algo parecido, de todos vendiéndose para conseguir arrancar algún voto, pues de África, de Europa, de Asia, para ganar el Balón de Oro, porque ha sido seguramente el año más disputado en cuanto al Balón de Oro, no ha habido un ganador, o no hay un ganador claro, alguien que lo merezca más que otros, ¿no? Uno por goles, otro por jugar bien, no levantar el público de los asientos, otro por títulos, en fin, hay mucho que analizar en este Balón de Oro", explica.

Posteriormente, Josep Pedrerol señala al Manchester City: "Luego, el caso del Manchester City, culpable de 114 de los 115 casos investigados. ¿Hubo trampas en cuanto al Fair Play financiero? ¿Se escondieron datos? ¿Las cifras económicas son reales? En fin, ¿y de qué manera le afecta la imagen de Guardiola todo esto? ¿De qué manera le afecta Guardiola los títulos que ha ganado, no? Sería injusto decir que Guardiola gana por las trampas que han hecho sus dirigentes en el City, ¿no? Que Guardiola lo que ha hecho ha sido jugar bien al fútbol con sus equipos, pero en fin, hablaremos naturalmente de eso", introduce.

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