Zidane avala a Eduardo Camavinga en Francia: partido completo y victoria ante Bélgica

Fran Fuentes 28 SEP 2026 - 23:37h.

El francés fue de la partida en un once con jugadores menos habituales, pero no fue sustituido

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Después de quedarse fuera del Mundial, Zinedine Zidane sí que echó mano de Eduardo Camavinga en su primera lista con la selección de Francia. El mediocentro del Real Madrid, que atraviesa un período complicado en el conjunto blanco, ha sentido la confianza del extécnico madridista con Les Bleus, Tanto es así que el futbolista de 23 años fue titular, y disputó el partido completo, ante la selección de Bélgica, en el partido saldado por cero a uno merced a un tanto de Michael Olise.

Si bien es cierto que Zidane apostó por un once con jugadores menos habituales, Eduardo Camavinga disputó el partido al completo. Cuando el seleccionador, para tratar de ganar el encuentro, dio entrada a futbolistas más determinantes como Ousmane Dembélé, Rayan Cherki o Michael Olise, el centrocampista francés continuó sobre el terreno de juego. También cuando Zizou decidió dar entrada a Manu Koné, sustituyendo a Da Cunha. Así las cosas, el centrocampista apareció por todo el largo y ancho del terreno de juego, siendo capaz tanto de distribuir como de aportar en labores defensivas cuando hizo falta. Un encuentro esperanzador en clave Real Madrid.

Así las cosas, Eduardo Camavinga lleva varias temporadas sin terminar de encontrar la regularidad que se esperaba de él en el Real Madrid. El centrocampista francés ha alternado actuaciones correctas con periodos más irregulares, y las críticas han rodeado su figura constantemente. La pasada temporada, además, quedó especialmente señalado por algunos errores individuales que terminaron teniendo consecuencias para el equipo, como su expulsión frente al Bayern de Múnich en el tramo final del partido. De este modo, dichos errores no hicieron más que alimentar las dudas sobre su rendimiento. A sus 23 años, el reto pasa ahora por recuperar continuidad y confianza y volver a mostrar el nivel que le convirtió en una de las grandes apuestas de futuro del club.