Fran Duarte Madrid, 28 SEP 2026 - 21:18h.

La Selección Española ha llegado a Sevilla con un recibimiento de locura de parte de la afición. Marc Cucurella, uno de los más aclamados, ha estado varios minutos firmando autógrafos sin parar hasta que ha acabado aclamado

Le preguntan al seleccionador de Croacia por la España de 2010 y la actual y su respuesta lo dice todo: “No tenían a Lamine Yamal”

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La Selección Española ha llegado a su hotel de concentración en Sevilla antes del partido contra Croacia con un recibimiento espectacular de la afición. Algunos vienen hasta de Badajoz para ver en persona a los Campeones del Mundo. Los más aclamados han sido Lamine Yamal, Ferran Torres, Cubarsí y Fabián Ruiz. Incluso alguna sevillana que ha podido cumplir su sueño de ver a Pedri en persona, después de haberle seguido desde que tenía 10 años y lo vio en Gran Canaria. Lo que sea por ver a esta Selección, incluso algunos aficionados llevan desde las 14h esperando su llegada.