El doble rechazo de Jacobo Ramón al Real Madrid

Fran Fuentes 28 SEP 2026 - 18:38h.

El central, sondeado por el conjunto blanco para regresar hasta en dos ocasiones, tiene otros planes

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El Real Madrid trabaja en la ciudad deportiva durante este parón de selecciones. Sin embargo, el club no cesa en la planificación de plantilla y ya se empiezan a conocer algunos detalles de cara al próximo curso. Uno de ellos sería la probable salida de Antonio Rüdiger, quien ya habría cumplido ciclo en el conjunto blanco y, después de que le renovaran por un año para mantener a un jugador veterano y con ascendencia en el vestuario. Sin embargo, todo pasaría por su salida el próximo curso, lo que haría necesario pensar en nombres para suplirle. Es ahí donde aparece Jacobo Ramón, jugador del Como 1907.

Y es que, según informa el diario AS, el Real Madrid habría contactado con el central madrileño, de 21 años, para contar con él de cara a la próxima temporada. Una operación que, a priori, debería ser sumamente sencilla, ya que el conjunto blanco, que le vendió al Como 1907 a cambio de 2.5 millones de euros por el 50% del pase, se guarda una opción de recompra por el jugador tasada en nueve millones de euros. Una cifra mucho más que asumible por un futbolista que ha demostrado ser uno de los defensas emergentes con más potencial del panorama europeo. La intención es que, precisamente, ocupe el hueco que dejará Antonio Rüdiger si, finalmente, como parece, se acaba marchando. Sin embargo, la respuesta del futbolista habría sido negativa, entendiendo que prioriza su continuidad en su actual club.

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El Real Madrid ya tanteó a Jacobo Ramón para ser el cuarto central este año

No sería el primer rechazo de Jacobo Ramón al conjunto madridista. Y es que, según la citada información, el club ya le sondeó para que fuera el cuarto central del equipo para la presente temporada. El zaguero volvió a decirle que no al Real Madrid, priorizando su desarrollo, tener minutos importantes de juego y seguir con un técnico que confía en él como Cesc Fàbregas, en un equipo como el Como 1907, que, además, juega UEFA Champions League.

Y tampoco es el primer club europeo que no logra hacerse con sus servicios. Y es que el pasado verano el Chelsea fue con todo para firmar a Jacobo Ramón, poniendo sobre la mesa hasta 40 millones de euros. Sin embargo, este entendió que, en el momento actual, el proyecto del conjunto italiano es más interesante y atractivo, ya que los blues no juegan competición europea esta temporada. Entretanto, el Real Madrid ya estudia cómo formará su defensa de clara al próximo curso.