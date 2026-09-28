Fran Duarte Madrid, 28 SEP 2026 - 16:56h.

El 'Messi mexicano' se ha convertido en el futbolista más joven en marcar un gol con la selección mexicana y, desde Europa, clubes como el Real Madrid o FC Barcelona le siguen muy de cerca. Cumple la mayoría de edad el 14 de octubre

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Gilberto Mora es uno de los jugadores que puede dominar el fútbol de la próxima década. El jovencísimo mexicano de 17 años ya ha hecho historia en la ‘tricolor’ después de convertirse en el futbolista más joven en anotar con la camiseta de la selección mexicana. El centrocampista se ha convertido en la estrella del Club sin haber cumplido la mayoría de edad y desde el Mundial está acaparando todos los focos, incluidos algunos gigantes europeos como Real Madrid y FC Barcelona.

Con solo 17 años y 349 días, a tan solo 16 días de cumplir los 18 años, Gilberto se ha colocado como el mexicano más joven en anotar en la selección absoluta con su tanto contra Colombia para hacer el empate a uno definitivo. Por si fuera poco, tan solo unos días antes el seleccionador de la ‘tri’, Rafa Márquez, le otorgó la responsabilidad de llevar el dorsal 10 de México, convirtiéndose en el jugador más joven en lucir ese número con la selección.

Europa, un destino inminente para Gilberto Mora

Dos hitos muy importantes que le señalan como uno de los futbolistas que puede marcar un antes y un después en los próximos años. Y su irrupción no es algo que pille de nuevas a algunos clubes de Europa que ya se frotan las manos con él. Su agente, Rafaela Pimenta, ya tiene varias ofertas sobre la mesa y podría agilizar alguna operación para dar el salto a Europa cuando cumpla la mayoría de edad este próximo 14 de octubre.

Precisamente, dos de los equipos que más han monitorizado al mexicano son el Real Madrid y el FC Barcelona. La buena relación de ambos clubes con la agente sitúa a los dos clubes españoles como los grandes favoritos para conseguir el fichaje del 'Messi mexicano', si no se entrometen otros equipos como Borussia Dortmund, Benfica, Liverpool, Manchester United o Manchester City. El futbolista ahora está valorado en 25 millones de euros, según algunas webs especializadas como Transfermarkt, y todavía tiene contrato con el Club Tijuana hasta junio de 2029.

La trayectoria de la perla mexicana

Gilberto Rafael Mora Zambrano nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hijo del exfutbolista Gilberto Mora Olayo, creció inmerso en el entorno deportivo y dio sus primeros pasos formativos en las fuerzas básicas del Club Tijuana, donde rápidamente llamó la atención de técnicos y ojeadores por su visión periférica, control orientado y notable madurez para organizar el juego ofensivo.

Su irrupción en el primer equipo de los Xolos se produjo en agosto de 2024. Apenas unos días después de debutar en la Liga MX, rompió un registro histórico al marcar contra el Club León y convertirse en el anotador más joven de la historia de la Primera División mexicana, logro que atrajo el interés internacional y aceleró su desarrollo en la élite.

A nivel internacional, su progresión fue igualmente meteórica con las categorías juveniles de México antes de dar el salto directo a la Selección absoluta. Tras disputar torneos continentales y consolidar su rol creativo, fue convocado para la Copa del Mundo de 2026 con 17 años, donde se convirtió en el futbolista más joven del torneo y en la mayor promesa generacional del fútbol mexicano.