Joaquín Anduro 27 SEP 2026 - 22:58h.

Eduardo Camavinga hace autocrítica por su rendimiento en los últimos meses

El Galatasaray se lanza a por Camavinga y se marca una fecha por su fichaje

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Su ausencia en la convocatoria de Didier Deschamps para el Mundial 2026 confirmó el mal momento por el que ha pasado Eduardo Camavinga en los últimos meses en el Real Madrid, con varios errores que le han dejado retratados entre los que destaca su roja ante el Bayern en Múnich. Tras quedarse en el club blanco por la ausencia de ofertas importantes, el centrocampista ha regresado a la selección gala de la mano de Zinedine Zidane y ha reconocido el principal problema que ha sufrido como madridista.

En sala de prensa, este domingo, el jugador criado en Bretaña hizo autocrítica señaló la "regularidad" como lo que necesitaba corregir para ser titular con José Mourinho: "He tenido buenas actuaciones antes, pero lo que importa es la regularidad. Tengo que mantener la concentración en el campo y cometer menos errores".

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El pasado verano, pese a sonar como una de las posibles ventas en verano, Eduardo Camavinga quedó confirmado como un futbolista más a las órdenes de José Mourinho, más aún desde que se canceló el fichaje de Rodri. El francés ha disputado seis de los siete partidos en LALIGA EA Sports hasta la fecha (estuvo sancionado en Champions por esa roja en Múnich) y ha sido titular en dos de ellos aprovechando la baja de Tchouaméni.

El dolor de Eduardo Camavinga por perderse el Mundial

El centrocampista señaló como un punto clave en su carrera el hecho de perderse el pasado Mundial pese a haber sido un fijo para Deschamps en los últimos años: "El hecho de no haber disputado el Mundial me afectó bastante porque cualquier jugador sueña con disputar esa competición. Roma no se construyó en un día. Ese tipo de decepciones no me habían llegado en mi carrera y es algo que tengo que solucionar".

Su regreso a los bleus ha llegado con Zinedine Zidane, con el que no llegó a coincidir en el Real Madrid y con el que alucina por todo lo que representa para el país: "Fue una sensación extraña porque todos sabemos lo que representa para la selección y el país y ahora es mi entrenador. Lo más importante es que me dé confianza, esto es especial para mí".