Fran Duarte Madrid, 28 SEP 2026 - 22:43h.

Arda Güler volvió a sufrir en un mal partido de Turquía. El jugador del Real Madrid fue el mejor de los otomanos, pero ninguno es capaz de seguirle el ritmo. Los turcos lo tienen muy complicado para clasificarse en la Nations League.

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Arda Güler sigue de dulce en este inicio de temporada. Después de ser el más aclamado del nuevo Real Madrid de José Mourinho, con Turquía sigue dejando destellos de lo gran futbolista que puede llegar a ser, aunque con su selección está completamente solo. Los otomanos se marcharon perdiendo al descanso después de encajar tres goles de Italia en 20 minutos. Aunque Güler volvió a ser de lo mejorcito de Turquía, el joven futbolista se marchó muy enfadado al túnel de vestuario por la imagen que estaban mostrando.

Solo juega Arda Güler en Turquía

Una reacción que ya ha dado la vuelta al mundo y que deja patente la frustración que vive el joven futbolista del Real Madrid con su selección nacional. Cuando él y sus compañeros recibían una sonora pitada del público turco, Arda fue el único que mostró su enfado por el juego del equipo a pesar del recital que estaba dando cada vez que cogía el balón. Una muestra más de lo solo que se encuentra un talento como Güler en una selección incapaz de seguirle el ritmo y de la que se ha vuelto el mayor emblema con solo 21 años. Solo Yilmaz, autor del único gol local, y Aydin estuvieron al nivel del futbolista del Real Madrid. Algo que también apreció Vincenzo Montella que no dudó en realizar un triple cambio al volver del descanso.

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Las cosas no mejoraron mucho para Güler y los suyos en el segundo tiempo después de la sangría defensiva en la primera mitad. Nada más comenzar la segunda parte parecía que el conjunto otomano había reaccionado con un temprano gol de Yilmaz en el 46’, hasta que tres minutos después Pio Esposito volvió a aumentar la ventaja de los italianos haciendo el cuarto gol dejando el resultado con un definitivo 1-4. Los números de Güler ha sido la única nota positiva del partido, dejando de nuevo muy buenas sensaciones y una muestra más de que tiene que ser titular indiscutible en el Real Madrid.

Un resultado que pone en problemas a Turquía para clasificarse en el Grupo A de la Nations League. De momento figuran últimos en la clasificación después de perder contra Francia y tras sumar otra derrota más contra Italia. El siguiente partido será contra contra Bélgica el próximo viernes 2 de octubre.