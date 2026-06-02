Basilio García Sevilla, 02 JUN 2026 - 21:31h.

"Desde febrero he estado bastante mal, con mucho dolor y tenía que tomar una decisión"

Aitor Ruibal podría regresar con LaLiga ya empezada

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Antes de que acabara la temporada, el Real Betis sorprendió anunciando que Aitor Ruibal iba a adelantar una operación quirúrgica que tenía pendiente en la rodilla. Por rendimiento, nadie lo habría dicho, pues el catalán volvió a ser de los más utilizados por Manuel Pellegrini, dando la cara en cualquiera de los puestos en los que le tocara jugar.

Tras salir prácticamente corriendo de Sevilla -en la misma mañana del anuncio estaba entrenando en la Ciudad Deportiva Luis del Sol-, quedaba pendiente una explicación, y Aitor Ruibal la ha dado este martes en los medios de comunicación de la entidad. “En realidad han sido tres años que bueno... Tuve ese problema y seguí un tratamiento conservador. Fue bien, me ha permitido estos años poder competir al máximo nivel, pero sí que es verdad que desde febrero pues ya he estado bastante mal, con mucho dolor y tenía que tomar una decisión. Intenté aguantar hasta el final, hasta tener el objetivo cumplido y luego pues aprovechar mis vacaciones para poder volver a tope”, explicaba.

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El jugador fue muy sincero, y dejó entrever que su rendimiento bajó en las últimas semanas precisamente por estos problemas físicos. “Igual desde fuera no se podía ver lo que pasa dentro del vestuario, pero sí que es verdad que dejo de jugar un poco más, con Héctor también a muy buen nivel. Al final mi calidad de entrenamiento también baja bastante y eso hace que igual que el rendimiento no sea el mismo. Tal vez no se haya notado, pero yo sí que lo he notado bastante estos tres últimos meses”.

La recuperación de Aitor Ruibal

El de Sallent explicó cómo va el plazo de recuperación. “Ahora estoy en la primera fase, las primeras cuatro o seis semanas son bastante lentas porque no puedo cargar con el pie derecho, con el pie malo. No puedo apoyar y se hace bastante lento. Ya hace una semana que he empezado la rehabilitación, hace dos que me operé, no hace mucho, entonces pues se está haciendo un poco lento. La primera semana, mucho dolor, he dormido muy poco, pero sí que es verdad que día a día pues voy viendo un poquito ahí ya la luz. La movilidad es mejor, cada día hago un poquito más y ya puedo pues flexionar un poco la pierna. Estoy en esa fase. Cuando ya pase esa primera fase de esas cuatro semanas, que ya pueda empezar a apoyar un poquito y a ser un poquito más independiente, será menos pesado”.

Lo que ahora le toca a Aitor Ruibal es recuperarse para vivir a tope una temporada ‘Champions’ con la camiseta verdiblanca diez años después de su llegada. “Es un orgullo tremendo, algo que jamás hubiese imaginado y menos con el Real Betis, así que es algo grandioso. Un orgullo. Tengo que curar bien esto que tengo, porque al final no solo somos futbolistas, somos personas y a la larga quiero poder jugar con mi hijo a la pelota y se me estaba haciendo imposible ya el arrodillarme, el hacer cosas en el día a día. Primero curaré bien lo que tengo y espero estar lo antes posible”.

“Seguramente me pierda el inicio en la pretemporada, pero no es problema. Intentaré llegar lo mejor posible cuando pueda”, concretaba un Aitor Ruibal al que le esperan varias semanas por delante en su proceso de recuperación.