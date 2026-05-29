Aitor Ruibal podría regresar con LaLiga ya empezada

Álvaro Borrego 29 MAY 2026 - 17:21h.

Los plazos estimados por los servicios médicos del Betis indican que podría regresar entre finales de agosto y principios de septiembre

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Aitor Ruibal podría perderse toda la pretemporada. El futbolista catalán ha iniciado la primera fase de su recuperación después de la artroscopia a la que se sometió nada más finalizar la temporada para tratar los problemas de menisco que venía arrastrando durante las últimas semanas de competición. Según informan los compañeros de ABC, la intención de los servicios médicos del Real Betis es que pueda estar lo antes posible, aunque los plazos marcados indican que tendrá que estar entre tres y cuatro meses desde el día de la operación en el dique seco, por lo que si se confirma su regreso con el grupo no se producirá hasta que LaLiga esté comenzada.

Una vez logrado el objetivo, el cuerpo médico y el propio Aitor Ruibal han decidido adelantar la operación para comenzar cuanto antes su recuperación y agilizar los plazos para su regreso al trabajo. Cabe recordar que, en enero de 2024, ya estuvo de baja durante un tiempo al padecer un edema en la rodilla derecha que está asociado a una lesión meniscal, pero lo que parecía que podría provocar una baja de tres meses se quedó en dos partidos. Se trata de la misma rodilla que le ha estado ‘dando la lata’. Entonces, se siguió un tratamiento conservador, pero ahora se ha decidido que la articulación haya sido intervenida.

Se perderá por tanto toda la pretemporada, dado que las fechas estimadas para su regreso indican que no estará disponible hasta finales de agosto o incluso primeros de septiembre. Según la citada información Aitor Ruibal ha empezado los trabajos de recuperación en la capital hispalense y su objetivo es regresar lo antes posible, aunque parece seguro que se perderá el debut del Real Betis en LaLiga, con el deseo de, en el escenario más optimista, poder llegar a tiempo para el redebut del equipo en la Champions League.