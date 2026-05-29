El Betis disputará en julio el Trofeo Colombino

Álvaro Borrego 29 MAY 2026 - 12:22h.

El Betis podría igualar al Atlético como el segundo equipo más laureado del torneo, después de levantar su última edición en 2015

Dani Ceballos vuelve a ofrecerse al Betis

Compartir







El Recreativo de Huelva ha anunciado la invitación al Real Betis Balompié para la disputa del Trofeo Colombino. La LVII edición se disputará a partido único el próximo miércoles 22 de julio, a partir de las 20.30 horas en el Estadio Nuevo Colombino. En el palmarés del Trofeo Colombino aparece el Decano con 14 entorchados mientras el equipo verdiblanco cuenta con cinco carabelas de plata, la última obtenida en 2015 (un año después no pudo revalidar el título). Los verdiblancos son el tercer equipo más laureado de uno de los torneos más prestigiosos del verano, únicamente superados por el anfitrión y el Atlético de Madrid, a los que podría igualar a seis.

La primera edición del Trofeo Colombino se celebró en 1965 y reunió al Genoa, Racing de París y RC Recreativo de Huelva, los tres equipos decanos de Italia, Francia y España, respectivamente. El triunfo final fue para el conjunto recreativista que venció en sus dos partidos, disputándose el torneo con formato triangular y por iniciativa del por entonces presidente José Luis Berrocal.

La pretemporada del Betis

El pistoletazo de salida para el Betis de la temporada 2026/27 llegará alrededor del 7 de julio, mes y pico antes de que comience LALIGA EA SPORTS, en principio el fin de semana del 14 al 16 de agosto. Nada más pasar los reconocimientos médicos el equipo se marchará a Alemania a realizar su primera concentración de la pretemporada. Con Manuel Pellegrini, ha sido habitual buscar un lugar alejado del calor para comenzar el trabajo veraniego. El país germano fue sede del primer stage verdiblanco en 2023, pasando también por Suiza, Austria y Portugal.

Tras esta primera concentración, el Betis estará unos días en Sevilla (ahí se jugará el Colombino) antes de viajar a Irlanda para una segunda etapa que tendrá lugar entre julio y agosto. Cambia en esta ocasión el equipo Inglaterra por su isla vecina, y además ya está fijado el amistoso ante el Arsenal, recién proclamado campeón de la Premier League, que se jugará el 5 de agosto en el Aviva Stadium de Dublín.

PUEDE INTERESARTE Lo Celso, a vueltas con su futuro con el Betis a la espera

Por último, tras regresar de tierras irlandesas, el Betis se concentrará en Marbella, como ha sido habitual desde que Pellegrini es el entrenador verdiblanco, pues es bien conocida su relación con la ciudad emblema de la Costa del Sol.