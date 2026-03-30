Pepe Jiménez Sevilla, 30 MAR 2026 - 14:29h.

Aitor Ruibal es el manquepierda

Aitor Ruibal compartió las imágenes en redes sociales

Compartir







Si de alguien se duda poco (o nada) en este Betis es de Aitor Ruibal. El lateral, extremo, delantero y, por si fuese poco, capitán verdiblanco se ha convertido en uno de los futbolistas más valorados por el público y eso no solo ha sido por su notable rendimiento, sino también por el compromiso y el cariño que muestra siempre al escudo. La última muestra, en su cumpleaños y en su casa.

Aitor Ruibal aprovechó el fin de semana de descanso liguero para, junto a su familia, volver a Sallent de Llobregat, su localidad, y celebrar con sus amigos y familiares su 30 cumpleaños. Hasta aquí, todo era normal, pero faltaba un toque bético.

PUEDE INTERESARTE Los ocho jugadores de LALIGA que se juegan el pase al Mundial 2026

Y el capitán se lo dio. Con todos los presentes vestidos con camisetas del Betis, alguna bandera verdiblanca e incluso globos verdes y blancos, Aitor Ruibal tiñó su casa de beticismo y demostró, por enésima vez, su cariño a un club que se lo ha dado todo.

Junto a su pequeño, también vestido con los colores béticos, Aitor Ruibal disfrutó de una agradable fiesta en la que tuvo -como se puede ver en sus stories- música en directo, dedicándole incluso una canción en la que se puede escuchar "lávate la boca para hablar de mi capitán, Aitor Ruibal".

Aitor Ruibal, capitán por dos años más... como mínimo

Con los 30 años, Aitor Ruibal parece haber encontrado su mejor momento futbolístico y su momento más maduro en lo mental, consagrándose en el once y entregándose a Manuel Pellegrini, el técnico que más y mejor le ha utilizado, donde el chileno necesite.

De momento Ruibal tiene firmado su contrato hasta 2028, pero si su compromiso y rendimiento continúa en esta línea, nadie podría descartar algún tipo de renovación cercana para uno de los grandes capitanes de un Betis que quiere hacer historia.