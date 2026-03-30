Los ocho jugadores de LALIGA que se juegan el pase al Mundial 2026

Jorge Morán 30 MAR 2026 - 12:35h.

Hay ocho futbolistas que se juegan la repesca al Mundial 2026

Radiografía de los rivales de España a dos meses del Mundial

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A falta de unos meses para el Mundial 2026, las últimas plazas están en juego tanto en Europa como en el resto del mundo. Todavía falta que varios países sellen su ticket para Estados Unidos, México y Canadá, con ocho futbolistas de LALIGA EA SPORTS jugándose el todo por el todo.

Y es que mientras la mayoría de países se encuentran disputando amistosos por todo el mundo, hay varias selecciones que están a un sólo paso de lograr el pase. Cuatro repescas en Europa y dos más internacionales de la que estarán muy atentos en España.

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Cinco futbolistas de LALIGA jugándosela en Europa

Este martes se disputarán los cuatro partidos que quedan pendientes de la repesca de Europa para el Mundial 2026. Cuatro duelos a partido único que contarán con la presencia de cinco futbolistas que juegan en LALIGA EA SPORTS.

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Kosovo y Turquía serán uno de esos partidos en dónde Vedat Muriqi (Mallorca) querrá dejar a Arda Güler (Real Madrid) sin su presencia en el torneo internacional. Mientras uno de ellos está a punto de hacer historia, el otro quiere meter de nuevo a su país en un Mundial 24 años después.

Los otros tres restantes estarán en el Suecia vs Polonia. En un lado estará Starfelt (Celta) junto a un Roony Bardghji (FC Barcelona) que espera dejar sin Mundial a su compañero en el equipo culé, Robert Lewandowski. Un torneo que podría suponer el último para uno de los mejores delanteros de los últimos tiempos.

España pendiente de la República Democrática del Congo

Una de las repescas internacionales de la que más atentos estarán en nuestro país es la de República Democrática del Congo contra Jamaica. Y es que en el equipo africano se encuentran hasta tres jugadores que juegan en nuestro país: Charles Pickel, del Espanyol, Grady Diangana, del Elche, y Cédric Bakambu, delantero del Betis.