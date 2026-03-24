Repesca del Mundial 2026: partidos, fechas, cruces y cómo funciona

Fran Duarte 24 MAR 2026 - 12:27h.

22 equipos se juegan los seis últimos huecos de la Copa del Mundo

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La repesca del Mundial 2026 tendrá lugar durante esta fecha FIFA. 22 selecciones buscarán ocupar uno de los seis huecos que aún quedan libres de cara a la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Norteamérica este verano. Así las cosas, mientras la Selección Española se prepara con amistosos y entrena con cierta relajación, varios países se juegan su presencia en el campeonato más prestigioso a nivel de selecciones, a expensas de saber qué pasará con la selección de Irán. De este modo serán cuatro europeas y dos del resto del mundo las que ocupen las plazas aún vacantes.

Cómo funciona la repesca del Mundial 2026: cruces y partidos

En este sentido, la eliminatoria se disputará mediante semifinales y finales. En este sentido, Europa jugará ocho semifinales y cuatro finales, en las que se conocerán los cuatro ocupantes del próximo Mundial. Hay cuatro caminos para clasificarse. Las eliminatorias de semifinales, que se disputarán el próximo 26 de marzo y cuyos ganadores se enfrentarán entre sí. Estos son los partidos:

Camino 1: Italia - Irlanda del Norte y Gales - Bosnia

Camino 2: Ucrania - Suecia y Polonia - Albania

Camino 3: Turquía - Rumanía y Eslovaquia - Kosovo

Camino 4: Dinamarca - Macedonia del Norte y República Checa - República de Irlanda

De este modo, los ganadores de los primeros partidos se enfrentarán entre sí para dirimir quién estará en las finales de repesca.

Además de estos encuentros, se jugará la repesca internacional, donde seis equipos se jugarán dos puestos para estar en el Mundial. Estos son los cruces:

Camino 1: Nueva Caledonia - Jamaica; quien gane jugará contra República Democrática del Congo

Camino 2: Bolivia - Surinam; quien gane se enfrentará a Irak

Al igual que en las europeas, la semifinal se disputará el 26 de marzo y las finales, el 31 de marzo. Es decir, que el 1 de abril ya conoceremos a todos los integrantes de la Copa del Mundo: