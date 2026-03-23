El portero del Celta jugó media hora lesionado ante el Alavés y se perderá la repesca con su selección

El uno a uno del Celta ante el Alavés: cinco suspensos en una segunda mitad de pesadilla

Compartir







Malas noticias en la portería del RC Celta de Vigo. La dura derrota ante el Deportivo Alavés (3-4), en un partido que arrancó 3-0 a favor de los celestes en la primera mitad, se llevó por delante a Andrei Radu, que jugó cerca de media hora lesionado y acabó con evidentes signos de dolor. El meta estaba convocado con Rumanía para jugar la repesca del Mundial 2026 en este parón de selecciones, pero finalmente no acudirá a la concentración con el objetivo de recuperarse.

El seleccionador rumano, Mircea Lucescu, ha citado al portero Laurentiu Popescu, Universidad de Craiova, para suplir la baja de Radu, quien este lunes será sometido a pruebas de imagen para conocer el tiempo que deberá permanecer de baja. De momento, el Celta se limitó a informar de una "lesión en el gemelo derecho" tras el partido ante el equipo vitoriano.

Radu fue titular este domingo en Balaídos y completó los 90 minutos, pero se retiró con evidentes gestos de dolor al finalizar el encuentro. Ni siquiera era capaz de caminar y tuvieron que ayudarle entre dos compañeros para llegar hasta los vestuarios.

"La situación de Radu nos ha incomodado muchísimo", explicó Claudio Giráldez tras el duelo ante el Alavés. "Nos ha hecho dudar todo el rato los cambios porque podía irse Radu del campo y quedarnos sin un cambio ahí. Tenía una molestia en el gemelo, tuvo un golpe y luego notó un pequeño pinchacillo. Decía que podía seguir, pero la sensación no era buena", agregó el técnico.

Andrei Radu se pierde la repesca del Mundial

Este lunes se conocerán más detalles sobre el alcance exacto de la lesión y el posible tiempo de baja, pero de momento Radu no acudirá a los dos partidos claves que tiene ahora Rumanía. La selección jugará la repesca del Mundial 2026: el jueves la semifinal ante Turquía y, en caso de ganar, el domingo ante el ganador del Eslovaquia-Kosovo. Si pierde uno de los dos encuentros, dirá adiós de manera definitiva a la cita mundialista.