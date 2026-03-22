Alberto Bravo 22 MAR 2026 - 21:18h.

El centrocampista recordó que es "aficionado del Celta desde pequeñito"

El Alavés protagoniza una remontaba increíble en una segunda mitad para olvidar del Celta

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VigoDenis Suárez, uno de los jugadores que introdujo Quique Sánchez Flores en el descanso del partido que enfrentó al Celta de Vigo con el Deportivo Alavés en Balaídos, destacó la reacción de su equipo para levantar el 3-0 con el que el conjunto olívico llegó a la media hora del encuentro. El canterano formado en A Madroa confesó que "no me gusta ganarle al Celta. Ha venido toda mi familia y echo de menos estar aquí".

El de Salceda de Caselas destacó que "yo soy aficionado desde pequeño. Ojalá puedan ganar todos los partidos que quedan y meterse en Champions que están en la pelea". "Hoy ha sido un partido, sí, especial", agregó el centrocampista.

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Centrado en lo que sucedió en el césped reconoció que "cuatro cambios en el descanso es un toque de atención. En la segunda parte hemos sido un poco más nosotros mismos, los que hemos sido durante la temporada: tener el balón, circular, ser dominadores con el balón. Al Celta le cuesta cuando no tiene el balón y por ahí le hicimos daño", explicó.

El exfutbolista celeste admitió que desde el cambio de entrenador están jugando "un poco más largo, con muchos centros laterales", pero él tiene claro que no pueden perder su "esencia" como se ha visto durante la segunda parte.

Denis Suárez espera que este resultado sirva para "cambiar la dinámica negativa" del Alavés de las últimas semanas, algo, puntualizó, que le está pasando "a muchos equipos de la zona baja". "Nosotros teníamos el partido ganado en el campo del Valencia, nos remontan y ayer vuelven a ganar y ya están en mitad de tabla. Esto nos tiene que servir para saber que el próximo partido contra Osasuna no se nos puede escapar", avisó.