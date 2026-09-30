Pepe Jiménez Sevilla, 30 SEP 2026 - 10:00h.

El presidente no quiere relajación alguna tras el buen inicio

Ángel Haro, tajante: "Por supuesto que seguimos confiando en Manu Fajardo"

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Ángel Haro no tiene dudas. El presidente del Betis, a pesar del gran inicio de su equipo, tiene claro que no se podrán relajar ni un segundo si quieren estar en la zona alta de la tabla y así lo ha hecho público en su última aparición.

Ante los micrófonos de PTV Sevilla, Ángel Haro aseguraba que el momento actual del Betis es "es un gran momento, siempre mucho mejor empezar LALIGA como lo hemos hecho, además de ganando en Champions".

"Queda mucha cmpetición, va a ser muy exigente, para conseguir cosas hay que ser muy, muy, muy regular. Satisfechos, sí, pero con los pies en el suelo", añadía poco después el máximo mandatario verdiblanco.

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Mensaje unánime en el Betis

Este mensaje de Ángel Haro acompaña al que Manuel Pellegrini recitaba poco antes de marcharse al parón internacional, justo después de empatar ante el Dépor, donde decía que "yo estoy muy contento con lo que hemos hecho, no solo por los puntos sino también por el juego. Y poder haber ganado fuera en Champions. Si nos dicen que íbamos a tener 16 de 21 puntos cualquiera lo firmábamos. Lo importante es que el equipo cree en lo que hace, habrá partidos mejores o peores, pero la evaluación general es notable".

Héctor Bellerín, uno de los capitanes de la plantilla, igualmente ha insistido en este mensaje y en su última entrevista dijo que "a nivel de equipo, de dinámica... Lo importante es ayudar, lo más me satisface es el rendimiento que está dando el equipo, el vuelo que está cogiendo el club. Se está asentando entre los grandes de España”.

Paso a paso, sin relajarse, sin creer que todo está hecho tras apenas unas semanas. El Betis, desde su presidente hasta sus jugadores, tienen claro cuál es el camino. Ahora queda cumplirlo.