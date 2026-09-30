Primer parte médico de Raphinha tras su lesión con Brasil

El delantero regresa a Barcelona para someterse a más pruebas

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Primer parte médico de Raphinha. El delantero del FC Barcelona fue titular en el amistoso disputado por Brasil este martes ante Australia, el segundo consecutivo ante la misma selección, pero sólo aguantó 45 minutos en el terreno de juego. Anotó un gol justo antes del descanso y no volvió a pisar el césped tras el paso por vestuarios, lo que hizo saltar las alarmas ante una posible lesión.

Según informó la Canarinha en un primer momento y en pleno partido, fue sustituido con molestias en el muslo, a la espera por entonces de someterse a más pruebas que dictaminaran el alcance exacto de la lesión. Pruebas a las que ya se ha sometido.

Lesión de Raphinha y posible tiempo de baja

Este miércoles, durante la madrugada en horario peninsular, Brasil ha emitido un primer parte médico de Raphinha tras las primeras exploraciones y ha anunciado que sufre un edema muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha.

"Raphinha se sometió este miércoles a pruebas de imagen que revelaron un pequeño edema muscular en la parte posterior del muslo derecho. Por precaución y con el objetivo de lograr su pronta recuperación, el jugador será liberado de la selección brasileña. No se convocará a ningún otro atleta en su lugar para el partido amistoso contra la India", anunció la Federación.

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El delantero regresará a Barcelona durante las próximas horas para ser tratado por los servicios médicos del club. Se someterá a más pruebas para evaluar su estado físico y su disponibilidad de cara al regreso de las competiciones de clubes. De momento, eso sí, ese primer parte médico es tranquilizador.

Los servicios médicos aconsejan reposo absoluto durante unos días, pero la lesión no es grave y podría llegar a tiempo al próximo partido liguero ante el Getafe, fijado para el sábado 10 de octubre. Tras ese duelo, al Barça le espera un tourmalet: visitará al Galatasaray, visitará al Betis, visitará al PSG y recibirá al Real Madrid.