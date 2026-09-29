Raphinha enciende las alarmas en el Barcelona tras retirarse lesionado con Brasil

Pablo Sánchez 29 SEP 2026 - 13:53h.

Hansi Flick valora la renovación de Raphinha y la titularidad de Livakovic en el Barça: "Para mí no es fácil"

No saltó al verde en el segundo tiempo frente a Australia

Compartir







Los clubes no pierden de vista el devenir de sus jugadores con sus respectivas selecciones, bien sea por su rendimiento o porque vuelvan sanos de su periplo en este parón. El Barcelona, sin ir más lejos, ha recibido una mala noticia en forma de lesión por parte de uno de sus futbolistas más en forma. Raphinha tuvo que marcharse con molestias del encuentro de Brasil frente a Australia y enciende las alarmas en el conjunto blaugrana.

Raphinha, autor de uno de los goles de la selección carioca este martes, no pudo acceder al verde en el segundo tiempo debido a unas molestias en el muslo derecho. Endrick entró en su lugar para completar el resto del encuentro. Desde el club catalán esperan que todo quede en un susto y que pueda estar a disposición del equipo al volver de este parón.

PUEDE INTERESARTE El Barça saca pecho por los números de Raphinha y Lamine Yamal y los compara directamente con Bellingham y Mbappé

Los cambios de Brasil de cara al Mundial de 2030

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, apuesta por una profunda renovación de la Canarinha durante el nuevo ciclo de cara al Mundial 2030 con la salida de figuras históricas como Neymar y la irrupción de jóvenes revelaciones como Endrick y Rayan. El técnico italiano, cuyo contrato fue renovado hasta 2030, confía en que, con una nueva generación y una preparación de cuatro años, conseguirá mejores resultados que con el equipo eliminado por Noruega en Estados Unidos, con el que solo trabajó un año.

PUEDE INTERESARTE Por qué Robbie Ure está en la pelea con Raphinha por la Bota de Oro: así va la clasificación

Ancelotti dejó claras sus intenciones en la convocatoria para los amistosos contra Australia e India, en la que tan solo incluyó a diez de los jugadores que disputaron el Mundial 2026 y en la que tuvo en cuenta a numerosos jugadores jóvenes, incluyendo a ocho novatos. Se trata del primer grupo de 26 jugadores con el que comenzó a trabajar desde este lunes en Australia, pero aclaró que probará a muchos otros jugadores en el nuevo ciclo.

Pese a que preservó a figuras aún en edad para disputar el Mundial 2030, como los atacantes Vinícius y Raphinha, engrosó la lista de promesas, principalmente en el ataque, como Endrick, Estêvão, João Pedro, Rayan y Samuel Lino.

Además dejó claro que difícilmente tendrá en cuenta a jugadores con más de 30 años, entre ellos Neymar, mayor anotador en partidos oficiales de la historia de la Canarinha. "Neymar ya confirmó que no quiere volver a la selección", dijo. Otro jugador experimentado al que le cerró las puertas fue al volante y capitán Casemiro, uno de sus hombres de confianza tanto en la selección como en el Real Madrid.