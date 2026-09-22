Fran Duarte Madrid, 22 SEP 2026 - 14:29h.

Desde el club azulgrana han querido poner en valor las espectaculares cifras de Raphinha y Lamine Yamal y les han comparado con otras grandes parejas de delanteros, incluidos el Mbappé - Bellingham

El Big Data no engaña y desvela quién se merece el Balón de Oro entre Kylian Mbappé o Lamine Yamal

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El FC Barcelona es el club más en forma de toda Europa. En solo ocho encuentros ya suman 36 goles. Unas cifras escandalosas de un equipo cuyo resultado más corto ha sido un 2-0 contra el Athletic. Los de Hansi Flick parecen imparables, aunque los dos que más están destacando son Raphinha y Lamine Yamal con unos números al alcance de muy pocos que les convierten en la pareja de delanteros más productiva de Europa.

Raphinha lleva 12 goles y 3 asistencias en 8 partidos (601 minutos) y Lamine Yamal lleva 7 goles y 4 asistencias en 8 partidos (638 minutos). Entre los dos han tenido 26 participaciones directas en goles, en tan solo siete jornadas de LALIGA y un partido de Champions League. Por eso el club ha querido sacar pecho del estado de forma de sus dos mejores jugadores con un comunicado y no dudan en compararse con la dupla que forman Kylian Mbappé y Jude Bellingham, que se quedan muy lejos de los números de Raphinha y Lamine con solo 10 goles y cuatro asistencias en los mismos encuentros.

Raphinha y Lamine Yamal, la pareja más productiva de Europa

Como LALIGA es la única competición con siete partidos a estas alturas, para compararse con otras ligas extranjeras el club se refiere al ritmo de producción. “Si se dividen las participaciones directas en goles por el número de partidos disputados por cada equipo, Lamine Yamal y Raphinha también lideran la clasificación, con 3,71 goles generados por partido”. El club azulgrana insiste que estos números están muy pero que muy lejos de los dos goles + asistencias que generan Mbappé y Bellingham para el Madrid, Joao Pedro y Morgan Rogers para el Chelsea, Haaland y Cherki para el Manchester City o Malen y Dybala con la Roma. Por lo que la dupla Lamine – Raphinha también tiene el mejor ritmo de producción ofensiva de las cinco grandes ligas.

Lo normal con estos datos es romper varios récords y el brasileño y el español no paran de hacerlo. Ya son la pareja con el mejor rendimiento ofensivo del Barça en este tramo liguero en el siglo XXI. Superando a Leo Messi – Fábregas, Messi – Neymar, Messi – Pedro, o Messi – Ibrahimovic, se sitúan de esta manera en el podio de los mejores delanteros de la historia culé y, de seguir con este ritmo, conseguirán romper todos y cada uno de los récords que aún les faltan.