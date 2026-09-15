Fran Fuentes 15 SEP 2026 - 13:29h.

El alemán, pese a todo, destaca su confianza en sí mismo y cree que es parte de su personalidad

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Hansi Flick ha comparecido en sala de prensa. El entrenador del FC Barcelona se mostró muy satisfecho con el juego ofensivo que su equipo sigue desplegando en este arranque de temporada durante la previa del partido frente al Racing de Santander. Por otra parte, ha respondido a las palabras de su jugador Lamine Yamal en la carrera por el Balón de Oro, en las que afirmaba que, en estos momentos, Kylian Mbappé y él eran los mejores del mundo en este momento, pero que el trofeo de mejor jugador del mundo lo merece él. El extremo se ha mostrado muy excitado con este tema, y el técnico reconoce que no le termina de gustar esa atención en un galardón individual. Eso sí, respeta sus palabras, valora su confianza en sí mismo y le apoyará para ganarlo.

En este sentido, Hansi Flick responde directamente a las palabras de Lamine Yamal en 'Universo Valdano': "No es fácil de responder porque yo solo puedo hablar de Lamine, no de otros jugadores. Creo que él es sincero, tiene esa confianza en sí mismo y está demostrando en este inicio de temporada que es excepcional. Es parte de eso. Yo no preferiría esto, pero él lo está diciendo, tiene esta confianza, dice que quiere ganar el Balón de Oro y es importante para él, como futbolista. Es sincero. Tiene esa sensación, tiene que aceptarla y le apoyaremos", explica.

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Del mismo modo, el alemán teme que todo este ruido pueda entorpecer al equipo: "Espero que no. Estamos centrados y la situación siempre es así. No puedes ganar los títulos hoy, solo puedes ganarlos cuando toque. Esa es nuestra mentalidad, centrarnos en el momento que podamos hacer algo. Todo el mundo sabe que si ganas el Balón de Oro u otros títulos colectivos, para mí los más importantes son los títulos colectivos, pero bueno, los ganas y te los mereces porque te has esforzado antes", comenta.

Posteriormente le preguntaron qué quería decir con "yo no preferiría esto". Algo que tampoco ha aclarado: "No. Es un jugador joven. También he dicho que es sincero y tiene confianza en sí mismo, y eso me gusta. También demuestra esa confianza en sí mismo sobre el césped, eso es lo importante para nostros. todos queremos que siga jugando como lo está haciendo, y esos regates y uno contra uno, que dices 'guau', viene de esa confianza. Es un jugador increíble. Si su opinión es que merece el Balón de Oro, pues yo también lo creo. Ha ganado dos títulos con nosotros, el Mundial con la selección... ¿por qué no? Sé que hay muchos otros jugadores top en la lista y no será fácil. Decidirán y estaré contento cuando se haya acabado", bromea para finalizar.

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Por último, le preguntaron a Hansi Flick si sentía que había una campaña de todo el Barcelona en torno a Lamine Yamal. Algo que encontró una respuesta contundente del alemán: "¿Por qué no deberíamos hacerla? Es nuestro jugador, apoyamos a nuestros jugadores. Siempre es así. Yo apoyo a los jugadores que tienen confianza, además creo que estamos jugando bien. Me parece bien que sea así. Lo veo más que a su nivel, con lo que aporta cada día y cada entreno. Cuando veo que es así, claro que puedo apoyarle", sentenció.