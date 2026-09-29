Fran Fuentes 29 SEP 2026 - 18:09h.

Los precios oscilan desde los 649 euros hasta los 1.149 para socios, con precios dinámicos

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El FC Barcelona ya ha puesto a disposición de sus socios las entradas para El Clásico frente al Real Madrid del próximo domingo 25 de octubre. Un encuentro que genera máxima expectación entre el líder incontestable y un equipo en construcción que buscará, una vez más, acabar con el dominio barcelonista en LALIGA. Sea como fuere, lo que ha llamado la atención no es que, a falta de casi un mes, ya esté el papel a la venta, sino que los precios son una auténtica locura.

De este modo, el FC Barcelona ha puesto acceso exclusivo para socios y socias durante dos días para poder adquirir de manera preferencial las localidades que necesiten. Sin embargo, el precio de salida es una auténtica locura: según informa Alfredo Martínez, de Onda Cero, los tickets parten desde los 649 euros en una zona de menor visibilidad como es el córner superior, hasta los 1.149 euros, las más caras, en tribuna central inferior.

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Para colmo, se ha anunciado que estos precios serán dinámicos. Es decir, que podrían subir en los próximos días, también cuando se pongan a disposición del público general. Unas cantidades que ya de por sí son una salvajada, pero a las que, además, les cabe una reflexión adicional. Y es que la mayoría de gente va acompañada al fútbol, por lo que, en el mejor de los casos, tendrán que desembolsar del orden de casi 1.300 euros para dos asientos.

Los elevados precios han causado alto revuelo en el seno de los aficionados barcelonistas. Y es que el enfado es importante, también por el descuento prometido por Joan Laporta. Y es que el presidente anunció durante su campaña electoral que los socios tendrían un 50% de descuento en todas las entradas, aunque para este encuentro apenas se les ha aplicado una rebaja del 5% del total. A continuación puedes ver alguna de las reacciones de algunos aficionados escandalizados con los precios de las entradas.

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Pese a todo, las entradas ya se han vendido todos los tickets en algunos sectores. Tanto es así que, según informa el diario SPORT, ya se han vendido nada menos que 30.000 entradas para El Clásico frente al Real Madrid, lo que indica que el precio no será un obstáculo para el barcelonismo a la hora de acudir en masa a apoyar a su equipo frente al eterno rival. Una cita de máxima expectación y que nadie quiere perderse pese a los elevados precios.