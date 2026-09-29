Podría salir del Como 1907 a uno de sus antiguos clubs

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Cesc Fábregas tiene un cláusula para salir del Como 1907. El técnico catalán, que cogió al equipo en la Serie B y lo ha llevado nada menos que a la Champions League, podría salir del club en caso de que una de estas tres entidades estuvieran interesadas en firmarle. Y entre ellas está el FC Barcelona.

Según informa el periodista Gianluca di Marzio desde Italia, Cesc exigió al Como una cláusula especial para salir a tres posibles equipos. Esos tres equipos son el Barça, el Arsenal y el Chelsea, los tres en los que pasó la mayor parte de su carrera deportiva como futbolista.

En caso de que uno de estos clubes quiera firmarle como entrenador, únicamente tendría que pagar una cantidad simbólica al Como que, de momento, no ha trascendido. Eso siempre y cuando el propio técnico aceptara las condiciones de dicho club, claro está.

El plan del Barcelona con Hansi Flick y Cesc Fábregas

De momento, Fábregas tiene contrato hasta 2028 con el Como, club al que llegó en agosto de 2022 aún como jugador cuando competía en la Serie B.

En cualquier caso, en el Barça no tienen ninguna intención de cambiar de entrenador a corto plazo. Hansi Flick acaba de renovar hasta 2028 y mantiene al equipo azulgrana en lo más alto a nivel deportivo, líder de LaLiga y enlazando goleada tras goleada en este inicio de curso, no sólo con buenos resultados sino con grandes sensaciones.

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Eso sí, Cataluyna Radio ya dejó caer el pasado mes de junio que Cesc Fábregas es la opción preferida del Barça de cara a un posible sustituto de Flick a medio plazo, con el año 2028 marcado en el horizonte como posible punto de inflexión. Todo dependerá, eso sí, del rendimiento que siga dejando el alemán en el banquillo del Camp Nou.