Pablo Sánchez 29 SEP 2026 - 10:49h.

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El extremo, uno de los fichajes veraniegos más influyentes

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Anthony Gordon se ha convertido, desde su llegada, en una de las sensaciones del Barcelona. El atacante inglés está desplegando un fútbol vertiginoso y de mucha calidad bajo las directrices de Hansi Flick y su aportación a la buena marcha del equipo es altísima. El jugador británico atraviesa un momento dulce tanto en lo deportivo como en lo personal y así lo siente.

En una entrevista en ITV Sport, Gordon expresó su felicidad por salir de la Premier League y los cambios principales que ha notado en el ámbito personal y futbolístico desde su fichaje por el Barcelona. "En Inglaterra nunca se me valoró realmente porque la gente sólo me veía como un jugador muy rápido y muy agresivo. En cambio, creo que en España sí aprecian mi inteligencia de juego y mi calidad. En el Barcelona, si no tienes buena técnica o inteligencia, desentonas muchísimo", comentó.

"Considero que aún hay margen de mejora en ese aspecto, pero ya están empezando a verlo al verme jugar en el Barcelona con un estilo futbolístico diferente", agregó al respecto.

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Su salida de Inglaterra

Como decíamos, Antonhy Gordon reconoce que salir de Inglaterra es una de las mejores decisiones que ha tomado en su carrera. El extremo buscaba ser más valorado sobre el verde y eso es lo que ha encontrado en el Camp Nou en apenas unos meses. "A veces es necesario irse para ser valorado y eso era más o menos lo que yo quería. Quería dejar la Premier League. Buscaba una experiencia diferente y quería exactamente eso. Sentía que podía ofrecer más de lo que la gente pensaba de mí", aseguró.