La cara y la cruz de la enfermería del Barça: las fechas de recuperación de Eric García y De Jong

Juan Pérez 28 SEP 2026 - 17:05h.

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La planificación de Hansi Flick para el regreso de LALIGA pasa por rezar para evitar lesionados y recuperar a los tocados después de varios días de entrenamientos sin apenas jugadores disponibles. El peso del parón de selecciones en el FC Barcelona es total porque son hasta 17 los internacionales los que han dejado la plantilla a cuadros, independientemente del del caso de Eric García o la cuenta atrás de recuperaciones como la de Frenkie de Jong.

La última hora de la enfermería del Barça deja una montaña rusa de emociones, aunque la más positiva pasa por la tranquilidad en el eje de la zaga. El regreso de Eric García tras pasar por la selección española le borra el susto a Flick después de ver que las pruebas efectuadas en la Ciutat Esportiva no han encontrado ningún problema mayor. Es un análisis algo más profundo que la exploración realizada por la Federación al desconvocarlo, justo antes de pensar en Le Normand.

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El hecho de que el conjunto blaugrana arranque precisamente ahora unos días de vacaciones le da un extra de descanso a Eric García para dejar reposar la rodilla y volver al trabajo con normalidad. Así lo cuentan en Sport, donde confirman que el jugador estará de regreso sin problemas para competir el próximo 10 de octubre ante el Getafe, el próximo partido del Barça en busca de la octava victoria consecutiva.

La compleja situación de Frenkie De Jong

El caso de De Jong es mucho más complejo no solo por el espacio que ha cubierto Rodri en la plantilla, sino por las dudas sobre su recuperación. Según As, el centrocampista se va a probar el 5 de octubre, la fecha señalada para la vuelta de las vacaciones y del parón internacional, pero será de forma parcial porque estará unos 15-20 días cogiendo tono físico a sabiendas de que no ha tenido pretemporada y que no ha jugado en cuatro meses.

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De hecho el jugador se pone como reto estar disponible para el 1 de noviembre ante el Alavés, pero por la competitividad del puesto, no parece claro que tenga un encaje a corto plazo. La buena noticia es que el tratamiento conservador está funcionando según las sensaciones del holandés, pero sigue con un alto riesgo de desestabilización en la rodilla izquierda. Mientras tanto la posición cubierta por Rodri, Marc Bernal y Gavi dejan muchas dudas de su espacio, y el mercado invernal puede ser una opción si el Barça continúa en este estado de forma.