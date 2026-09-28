Pablo Sánchez 28 SEP 2026 - 09:56h.

Real Madrid y Barcelona intentan 'robar' un fichaje a un City revuelto: "Hay un preacuerdo"

Hansi Flick tiene muchas esperanzas depositadas en él

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El Barcelona tiene muchas esperanzas depositadas en un fichaje del pasado mercado estival. Hablamos de Hamza Abdelkarim. El egipcio aterrizó en el Camp Nou este verano tras el acuerdo que ya estaba pactado con el Al Ahly y sigue creciendo a pasos agigantados. Tanto es así que este verano se convirtió en el máximo goleador del equipo blaugrana en pretemporada. Muchos ya lo tildan como el sustituto de Salah en la selección y buena prueba de ello fueron sus minutos este fin de semana frente a Angola.

Con solo 18 años está deslumbrando y Hansi Flick lo tiene muy en cuenta, aunque la paciencia va por delante en momentos así. En el vestuario blaugrana son muy conscientes del diamante en bruto que poseen y hasta una de sus grandes joyas recalca el gran futbolista en el que se va a convertir.

Se trata de Lamine Yamal. Durante una charla en On Sport, el atacante culé destacó el gran futbolista que se avecina con Hamza y lo mucho que puede aportarle al equipo. Le transmite calma y tranquilidad para alcanzar sus metas y hasta le manda un consejo de futuro.

Las palabras de Lamine

"Es un jugador con un futuro brillante por delante. Todavía es joven y tiene todas las cualidades para ser un gran delantero, creo que aprovechará al máximo su tiempo en el equipo y marcará muchos goles. Que se mantenga tranquilo y seguro cuando juegue, tendrá tiempo de sobra", prosiguió.

"Nadie le pedirá nada ni nadie le culpará de nada. Necesita tiempo para adaptarse y eso es normal, todos hemos pasado por esto. Viene de otra liga y de otro país. Solo necesita mantenerse tranquilo y sereno. Todos conocemos su gran nivel y que es un goleador prolífico. Todo llegará a su debido tiempo. Le aconsejo que se mantenga tranquilo y concentrado", agregó Lamine.