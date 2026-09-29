Pablo Sánchez 29 SEP 2026 - 13:31h.

Rafael Louzán actualiza las opciones de Valencia y Vigo en el Mundial 2030: "Con eso cumplirían"

Destaca el gran papel de los técnicos españoles en Europa

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El Balón de Oro es uno de los temas candentes de actualidad en el panorama futbolístico. Mucho se habla estos días sobre la posibilidad de que jugadores españoles como Lamine Yamal o Fabián se hagan con el galardón y hasta los protagonistas se han pronunciado al respecto. También lo ha hecho recientemente Rafael Louzán, presidente de la RFEF.

Durante su entrevista en ElDesmarque, el máximo dirigente del organismo futbolístico español no se mojo sobre quién ve levantando el Balón de Oro, aunque lo que sí puso en valor fue el trabajo de los entrenadores españoles en el fútbol europeo. Rafael Louzán puso el foco sobre Luis de la Fuente y reconoció el gran papel de los técnicos españoles en las grandes finales europeas la pasada temporada.

"España está ahí, está en la terna. También está entre los entrenadores Luis de la Fuente, creo que merecido. Ambos, tanto Fabián como Lamine, se lo han ganado. Su credibilidad en este caso por ser campeones de la Copa del Mundo pues también le da más opciones. Ya estuvo el año pasado y este año, como digo, se lo merece. Pero yo quisiera destacar también la labor de nuestros entrenadores. En las finales europeas que ha habido, las cuatro, incluida la Champions femenina, seis de esos ochos son entrenadores españoles. Al entrenador español hay que darle el lugar que merece. No solo ganamos en el campo, también en los banquillos", expresó.

La confianza en Luis de la Fuente

Rafael Louzán también destacó el gran papel de Luis de la Fuente con España, su recorrido en las diferentes categorías de la selección y lo cataloga como el mejor de la historia. "Tiene el conocimiento de todos y cada uno de los jugadores. Como habeis visto, tanto en el Mundial como el otro día, Luis en el momento justo pone a las piezas en el sitio adecuado. Cuando Luis activa los cambios el acierto es pleno. El conocimiento de más de 13 años que tiene con estos jugadores nos permite tener al mejor seleccionador de toda la historia. Los títulos le avalan, casi 14 años de trayectoria y con seis más que hemos puesto en marcha de renovación porque tenemos la plena confianza en la persona primero y después en el seleccionador".