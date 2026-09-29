Fran Fuentes Sevilla, 29 SEP 2026 - 23:14h.

El grancanario le entregó un recuerdo que el pequeño jamás olvidará

La pasión del Sánchez-Pizjuán con España: espectacular tifo, ovación a la Copa del Mundo y el himno de España a pleno pulmón

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El partido de la Selección Española frente a Croacia fue una demostración de dominio y también, por qué no decirlo, de calidad individual, enfocada especialmente en torno a la figura de Lamine Yamal. Otro de los que dio un paso adelante en la segunda parte fue Pedri González. El jugador del FC Barcelona, que ingresó en la segunda parte, mostró el control que acostumbra con su club, mientras que también asistió al '19' de España con un buen pase que este, casi sin ángulo, acertó a marcar para sellar su doblete personal. Precisamente el grancanario fue uno de los más aclamados al término del encuentro, especialmente por un espontáneo que se saltó al terreno de juego para pedirle su camiseta.

Se trataba de un niño que, precisamente, llevaba una camiseta con su dorsal, quien se saltó al campo y persiguió al centrocampista para darle un abrazo. El pequeño tuvo la mala suerte de ser interceptado por la seguridad del estadio, ya sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán. Sin embargo, mientras se lo llevaban a rastras, el propio Pedri se compadeció del joven, acercándose para preocuparse por su situación.

De este modo, el grancanario se quitó la camiseta, se acercó a él y se la entregó en la mano, llevándose un recuerdo para toda la vida, amén de darle un abrazo que ese pequeño aficionado de España jamás olvidará. Un momentazo que captó la cámara de nuestro fotógrafo Kiko Hurtado, que quizá pasó desapercibido para el gran ojo de la retransmisión televisiva, pero que no escapó a las cámaras de ElDesmarque.

Ahora, España volverá a Las Rozas para preparar el partido del próximo sábado, también correspondiente a la fase de clasificación de la Nations League frente a Chequia. Un encuentro que se disputará el próximo 3 de octubre a las 21.00 horas en el Estadio Carlos Tartiere, la casa del Real Oviedo.