Fran Fuentes Sevilla, 29 SEP 2026 - 20:39h.

Varias pancartas solicitando que se dispute en territorio nacional han aparecido en todo el estadio

Rafael Louzán despista con Fabián y Lamine Yamal y pone el foco en Luis de la Fuente y el Balón de Oro: "El lugar que merece"

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La previa del partido entre España y Croacia tuvo un auténtico ambientazo desde varias horas antes. Y es que esta selección engancha a la gente y une a aficionados de todos los equipos para gritar en una sola voz. Y eso se ha visto tanto en los aledaños del encuentro como en los prolegómenos del partido, en las gradas, con una comunión entre aficionados como hacía años que no se veía. Del mismo modo, algunos aficionados están muy concienciados no solo con este equipo, sino con la organización del Mundial 2030. Y es que los rumores que situaban la final en Marruecos aún no se han disipado, pese a la última entrevista de Rafael Louzán concedida en ElDesmarque.

Es por eso que algunos aficionados se han presentado en el Ramón Sánchez-Pizjuán con pancartas reivindicando que la final del Mundial 2030 se celebre en España. Una de ellas, ubicada en Gol Sur, , es simple, directa y explícita: "2030: la final en España", tal y como se puede observar en la imagen que encabeza la noticia. Sin embargo, se han visto un par de ellas iguales, pero también con otro tipo de mensajes.

Y es que otra pancarta ubicada en Gol Norte también contenía un mensaje reivindicativo que solicitaba que la final de la próxima Copa del Mundo se celebre en terreno español. Y es que en ella se podía leer, tanto en inglés como en español, el siguiente mensaje: "Por historia y pasión: la final de 2030 en España". Es evidente que el público está entregado con la Selección y que entiende que sería una tropelía que el último partido del próximo Mundial, el que decide el título, no se disputara en territorio español cuando, además, la candidatura era, principalmente, ibérica, habiéndose sumado Marruecos a su celebración a última hora de la candidatura.