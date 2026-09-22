Si España no acoge la final, el alcalde cree que "debería haber consecuencias"

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José Luis Martínez-Almeida admite que la final del Mundial 2030 apunta a Marruecos. El alcalde de Madrid se ha mostrado pesimista de cara a que la capital española acoja el gran partido del torneo, que se disputarán dentro de cuatro años. Además, sugiere la opción de que España abandone la organización y aprovecha la ocasión para mandar un dardo a Pedro Sánchez por, según su criterio, la pasividad del Gobierno con respecto a las presiones que llegan desde el país marroquí.

"No soy optimista porque considero, y esto es legítimo por parte de Marruecos y el Rey de Marruecos, que ellos quieren esa final. Ellos, lógicamente, creo que están actuando a nivel político e institucional para lograr esa final", explicó el regidor ante los medios de comunicado en una comparecencia en Zaragoza.

"Lo que yo no tengo, es ninguna prueba, ni ninguna evidencia de que el Gobierno se esté moviendo en ese mismo sentido. Que la final no sea en Madrid tiene que hacerse replantear si el Mundial se tiene que celebrar o no. No soy quien tiene que decirlo, pero si la final no se celebra en Madrid creo que debería haber consecuencias", agregó al respecto, dejando entrever la posibilidad de que España abandone la organización si la final no es en nuestro país.

Almeida, además, aprovechó la ocasión para mandar un dardo a Pedro Sánchez: "No tengo ningún motivo para pensar que el Gobierno de España va a luchar por que Madrid sea la sede del Mundial".

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El alcalde ha insistido en que es un Mundial promovido por España conjuntamente con Portugal al que después se sumó Marruecos y también Paraguay, Uruguay y Argentina con tres partidos y en que "no parece natural" que la final no sea en Madrid; en ese supuesto, aunque ha apuntado que no es quien para decir si España debería replantearse su continuidad, a su juicio "debería haber consecuencias, sin duda".