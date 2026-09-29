Fran Fuentes Sevilla, 29 SEP 2026 - 21:04h.

La hinchada se ha mostrado completamente entregada al combinado que dirige Luis De la Fuente

Rafael Louzán despista con Fabián y Lamine Yamal y pone el foco en Luis de la Fuente y el Balón de Oro: "El lugar que merece"

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La afición presente en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ha demostrado estar completamente entregada a la Selección Española antes y durante el partido frente a Croacia. Algo que se ha visto desde los prolegómenos del encuentro, donde el ambiente en la previa ha sido fantástico, así como en los minutos previos al arranque del mismo. Y es que el estadio al completo ha dedicado atronadoras ovaciones a los futbolistas mientras sus nombres sonaban por megafonía, con el palaciego Fabián Ruiz como el más aclamado, seguido de Luis De la Fuente y Lamine Yamal, en ese orden. Del mismo modo, el estadio en conjunto ha coreado el himno de España, interpretado por una multitudinaria banda de música sobre el césped del estadio nervionense.

También se ha podido ver con un espectacular tifo en el que se podía leer "Reyes del Mundo". Es más, como si se tratara de otro himno, también han coreado a voz en grito el 'Free from desire', conocida canción del grupo XX. Los gritos de "España, España" y cánticos de "somos campeones del mundo" y "yo soy español, español, español" también se han repetido tanto antes como después de que Mikel Oyarzabal tocase el primer balón para dar inicio al partido.

De este modo, es una evidencia que esta selección engancha. Tanto por juego como por capacidad para sobreponerse a las adversidades y ser capaz de imponer su estilo, sin importar el rival que haya delante ni la importancia del partido. Y es que la capacidad de esta Selección Española para jugar con la misma intensidad un partido amistoso que una final del Mundial es digna de admirar. La afición lo sabe y se lo reconoce en cada partido. También es cierto que, cuando ganan, es más fácil apoyar, pero es que esta selección parece incapaz de dejar de vencer. Con futbolistas como Unai Simón, Marc Cucurella, Rodri Hernández o Mikel Oyarzabal, ha demostrado ser un conjunto plural y en el que los aficionados de todos los equipos tienen cabida.