El cónclave de emergencia en Portugal por el lío con Cristiano: un vuelo inesperado de madrugada

Juan Pérez 30 SEP 2026 - 10:06h.

El presidente de la Federación cambia sus planes para ser un intermediario de lujo

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El banquillazo completo de Cristiano Ronaldo en un partido de Portugal por primera vez en 18 años genera un torbellino en la selección hasta el punto de generar una reunión de emergencia. A pesar de la victoria ante Noruega, la relevancia de la leyenda de 41 años ha cruzado todos los límites posibles en solo unas horas, y después de estar calentando toda la segunda parte sin tener opción a jugar un solo minuto, el caos se ha desatado hasta el punto de forzar la visita del presidente de la Federación en un vuelo de madrugada.

A eso de las 2:30 de la madrugada, Pedro Proença llegó a Copenhague tal y como comprobaron los compañeros de El Chiringuito. El presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol cambió sus planes para presentarse en la que se ha expuesto como un encuentro fundamental entre las tres partes junto al jugador y al seleccionador para aclarar la situación del futbolista del Al-Nassr. Y eso que hace unos días CR7 fue titular, y hasta anotó un gol que a posteriori le anularon.

Sin mediar palabra, las filtraciones previas de Foot Mercato sobre la reunión parecían confirmarse con un vuelo a horas intempestivas, y sobre todo, por el silencio de Pedro. Lo que hace un par de días se fundía con una excusa de la Federación tras la ausencia de Cristiano Ronaldo en los entrenamientos con la excusa de que no contaban en Malmo con los equipos necesarios para sus prácticas, ahora se ha destapado.

La mala actuación de Cristiano ante Gales empujó a Jorge Jesús a dejar fuera al astro en el siguiente partido, y aunque este ha confesado en la previa que quería ayudar a su selección con o sin minutos, las formas parecen haber moldeado la situación. Lo que hace unos días era que vestir la camiseta lusa estaba por encima de todo ahora es un huracán de dudas donde el gran referente de Portugal tiene que encararse a jugador y seleccionador a pesar de una victoria.

El críptico mensaje de Cristiano Ronaldo es una gota más en un vaso que debería estar medio vacío, pero parece casi lleno. El presidente de la Federación Portuguesa debería estar en Islas Azores para ver a la selección sub-21 jugar ante Gibraltar, pero el renombre de su jugador estrella genera una revolución que dará mucho que hablar en las próximas horas.