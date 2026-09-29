Fran Fuentes 29 SEP 2026 - 19:46h.

El delantero del Real Madrid, titular en los dos partidos amistosos que ha jugado Brasil hasta ahora durante el parón

Raphinha enciende las alarmas en el Barcelona tras retirarse lesionado con Brasil

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Endrick y Harry Souttar protagonizaron uno de los momentos de mayor tensión del Australia-Brasil, que terminó con victoria brasileña por 2-4. El delantero brasileño, que ha recibido la confianza de Carlo Ancelotti en esta nueva etapa, se encaró con el central australiano después de una acción entre ambos y llegó a empujarle pese a la notable diferencia de estatura entre los dos.

No en vano, Souttar, de 1,98 metros, supera en 25 centímetros a Endrick, que mide 1,73, aunque el atacante no dudó en plantarle cara durante el enfrentamiento. Varios jugadores tuvieron que intervenir para separar a ambos futbolistas y rebajar la tensión sobre el terreno de juego, aunque el brasileño acabaría por el suelo, alegando que había sido víctima de una agresión. Sea como fuere, os dos terminaron viendo la tarjeta amarilla por su participación en el incidente. Endrick también tuvo protagonismo en el marcador al asistir a Bruno Guimaraes en el tercer gol de Brasil.

Así transcurrió el triunfo de Brasil frente a Australia, más allá de Endrick

Pese a todo, Brasil vivió una revancha de vértigo este martes en Brisbane, donde se impuso por 2-4 a Australia en el segundo examen de la 'Verdeamarela' frente a los 'Socceroos', en un partido de alternativas constantes que dejó también el susto de la retirada al descanso de Raphinha por molestias en el muslo. Pese a todo, el combinado carioca sigue buscándose a sí mismo, así como buscando la mejor versión de Vinicius Júnior..

Australia no renunció al partido y siguió buscando el área brasileña, especialmente mediante las acciones a balón parado y las incorporaciones de Jackson Irvine y Nestory Irankunda, pero Brasil, más fluido que en el primer encuentro, dispuso de nuevas ocasiones y terminó sentenciando desde el punto de penalti. Aún así, Australia tuvo una última ocasión clara en el minuto 87, cuando Lucas Herrington estuvo cerca de aprovechar un saque de esquina, pero su remate acabó junto al poste.

El triunfo permite a Brasil cerrar estos dos amistosos australianos con una victoria y un empate y ofrece a Ancelotti nuevas pistas para construir una selección todavía en proceso de renovación.