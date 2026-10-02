Basilio García Sevilla, 02 OCT 2026 - 17:43h.

Junior Firpo se ha lesionado con la República Dominicana

Junior Firpo apuesta por su continuidad en el Betis: "Claro que me quedo"

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El lateral izquierdo en el Real Betis Balompié es una posición delicada. Lleva años señalada por los problemas en su funcionamiento, o bien por las lesiones. Aunque la llegada de Fran García es un halo de luz, su teórico suplente, Junior Firpo, vuelve a tener problemas físicos.

El lateral dominicano vuelve a ser noticia negativa para el Betis en forma de lesión. Este jueves, en el partido que la República Dominicana disputó en casa ante Haití, Junior apenas duró diez minutos sobre el césped, teniendo que ser sustituido por Peter Federico, actual jugador del Górnik Zabrze polaco y ex del Valencia, el Real Valladolid y el Getafe. Tras jugar 78 minutos ante Nicaragua y 81 ante Trinidad y Tobago, su cuerpo ha dicho basta otra vez.

De momento no hay parte médico y todo apunta a unas molestias físicas, pero teniendo en cuenta que la comunicación con este tipo de selecciones no es la mejor, en Heliópolis han saltado las alarmas con una situación que vuelve a repetirse. Hasta el momento, desde su llegada en el verano de 2025, el dominicano se ha lesionado muscularmente en cuatro ocasiones, perdiéndose hasta 20 partidos.

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Un lateral izquierdo en cuadro

Así las cosas, lo que se va a encontrar Manuel Pellegrini cuando el equipo vuelva a los entrenamientos el próximo martes es un problema en el lateral izquierdo. Mientras Junior sigue en su país sin saber el alcance de su lesión, Fran García está con la selección española y tiene papeletas de jugar ante Croacia el próximo martes para dar algo de descanso a Marc Cucurella.

El de Bolaños de Calatrava es el único lateral zurdo sano en el Betis en estos momentos, pues además de la lesión de Junior, tampoco está aún disponible Aitor Ruibal, chico para todo para Pellegrini. La otra opción dentro del primer equipo es la de desplazar a Valentín Gómez al costado, aunque también terminará su participación con Argentina en esta ventana en la madrugada del miércoles, por lo que llegará muy justo para el partido ante Osasuna. Mientras tanto, en el filial esperan su oportunidad Carlos de Roa -habitual en los entrenamientos del primer equipo- e Ian Forns.