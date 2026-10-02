Alberto Cercós García 02 OCT 2026 - 09:03h.

Manu Carreño alza la voz en El Larguero y deja clara su postura sobre el 'Caso Negreira'

Mr. Asubío aclara los pasos de la UEFA con el Caso Negreira y señala el daño al colectivo arbitral: "Estamos hartos ya"

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El 'Caso Negreira' vuelve a ponerse patas arriba. Tres comunicados en apenas unas horas han reavivado un asunto que lleva años sobre la mesa y que todavía no cuenta con una resolución definitiva. La UEFA confirmó ayer que había recibido del conjunto blanco una "cantidad sustancial" de documentación relacionada con su denuncia sobre los pagos del Barça a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y que sus inspectores de Ética y Disciplina analizarán esos documentos dentro de la investigación que continúa abierta. El Real Madrid, por su parte, reclamó que el procedimiento avance "con la máxima celeridad" y que los órganos competentes adopten las decisiones que correspondan en función de los hechos que puedan acreditarse.

El movimiento provocó también la respuesta inmediata del Barcelona. El club azulgrana quiso poner los puntos sobre las íes y negó que la UEFA haya abierto, reabierto o reactivado un nuevo expediente. Según su versión, la investigación arrancó en 2023 y nunca llegó a cerrarse, por lo que la documentación aportada ahora por el Real Madrid será simplemente valorada dentro del procedimiento existente. El Barça insiste además en que no ha recibido ningún nuevo requerimiento de los investigadores y recuerda que el expediente está sujeto al resultado del procedimiento penal que se tramita en España. Es decir, mucho ruido, pero todavía ninguna condena ni una resolución que determine que aquellos pagos tuvieron como objetivo influir en los árbitros.

Manu Carreño y su contundente mensaje

Y precisamente ahí quiso detenerse Manu Carreño en 'El Larguero'. El periodista recordó que no se ha demostrado todavía para qué se realizaron esos pagos, pero consideró que eso no cambia su valoración sobre lo ocurrido. "Todos relacionados con el mayor escándalo y la mayor vergüenza de nuestro fútbol", arrancó, antes de dejar una sentencia que resume su posición: "Es lo más vergonzoso que yo al menos he visto y por eso lo he dicho siempre en el fútbol español". Carreño fue todavía más contundente al referirse a los 17 años de pagos al entonces vicepresidente de los árbitros: "Es indecente que un club como el Barça haya estado pagando durante 17 años al vicepresidente de los árbitros. Vergonzoso, indecente, falta de ética, de vergüenza y de todo lo que se pueda añadir".