Fran Fuentes 01 OCT 2026 - 23:39h.

El experto arbitral de ElDesmarque aclara posibles confusiones y lanza un alegato en favor de los árbitros: "No tenemos nada que ver con ese señor"

Mr. Asubío analiza las novedades de la UEFA Nations League para 2028

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El comunicado de la UEFA explicando la recepción de documentación del Real Madrid para seguir estudiando el Caso Negreira ha causado máximo revuelo en el fútbol español. El propio FC Barcelona ha salido a matizar algunas informaciones que hablaban de reabrir un expediente, explicando que se trata del mismo que se abrió en 2023. Una explicación que comparte Uxío Caamaño, más conocido como Mr. Asubío, experto arbitral y colaborador de ElDesmarque. Os lo cuenta en el vídeo superior que encabeza la noticia.

Lo primero que Mr. Asubío quiere poner sobre la mesa es un alegato sobre este caso de presunta corrupción deportiva: "Lo primero y más importante, si en el caso Negreira existen responsables, yo personalmente quiero que caiga sobre ellos todo el peso de la ley y que eso ocurra cuanto antes por el bien del arbitraje y la presión sobre todos los árbitros, desde la élite hasta los que pitan prebenjamines, porque estamos hartos ya de Negreira para aquí, de Negreira para allá, cuando el 99% del estamiento arbitral no tenemos nada que ver con ese señor", asevera.

Posteriormente, pasa a explicar cuáles son los pasos que está siguiendo el organismo que rige el fútbol europeo: "No estamos hablando de que UEFA haya reabierto un expediente cerrado, no. La investigación continúa, que está abierta y ahora se incorpora nuevo material para su estudio. No se reabre ningún caso", detalla. Y es que el dossier que el Real Madrid ha aportado ya estña siendo estudiado: "Esta documentación ya está en manos de los inspectores de ética y disciplina de UEFA, que la analizarán y dentro de la investigación que ya estaba abierta sobre el Fútbol Club Barcelona y Negreira", explica.

Más allá de eso, Mr. Asubío recuerda que la justicia española también sigue su cauce, y expresa un deseo: "Al margen de la vía UEFA, continúa abierta la causa penal en España, que será fundamental para determinar los hechos y las responsabilidades. Así que, más allá del ruido de las presiones de los intereses de unos y otros, lo importante es que se analicen todas las pruebas y que, si existen responsabilidades, que para mí, repito, creo que sí que las hay, la justicia actúe con todas las consecuencias y que le caiga la máxima condena a los responsables", sentencia.