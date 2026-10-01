Fran Fuentes 01 OCT 2026 - 17:49h.

Además, confirma la plena colaboración del club ante cualquier requerimiento de la UEFA

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El FC Barcelona ha respondido a los comunicados de la UEFA y el Real Madrid sobre el 'Caso Negreira'. En este sentido, el club ha desmentido que se haya reabierto un procedimiento o que se haya iniciado uno nuevo para estudiar las acusaciones en base a los documentos aportados por el club blanco. La razón sería que la investigación, abierta en 2023, nunca se ha cerrado, que sigue su curso y que los investigadores, cuando lo han requerido, han solicitado información al club barcelonista. A continuación, el comunicado oficial:

"Ante las informaciones publicadas sobre una supuesta reactivación del expediente de la UEFA por el caso Negreira, el FC Barcelona quiere realizar las siguientes precisiones:

La UEFA no ha abierto ningún nuevo expediente al FC Barcelona. El expediente se inició en 2023, con la designación de dos investigadores, que desde entonces han llevado a cabo las actuaciones que han considerado oportunas. El Club ha atendido siempre todos sus requerimientos. Este expediente no se ha reabierto, porque nunca se ha cerrado.

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El comunicado de la UEFA confirma la recepción de documentación remitida por el Real Madrid y que los investigadores la valorarán en el marco de la investigación ya existente. El mismo texto se refiere expresamente, en dos ocasiones, a una investigación y revisión «en curso». No anuncia, por tanto, la apertura, reapertura ni reactivación de ningún expediente, ni contiene pronunciamiento alguno sobre el fondo o el valor de la documentación aportada.

Corresponde a los investigadores determinar las actuaciones que consideren oportunas con respecto a esta documentación. A fecha de hoy, no han hecho ningún nuevo requerimiento en el FC Barcelona ni han dado traslado al Club de la denuncia del Real Madrid. Cuando lo hagan, el Club responderá oportunamente, como ha hecho hasta ahora.

De acuerdo con la legislación aplicable en la materia, este expediente está sujeto a lo que se decida en el procedimiento penal que se está tramitando en España y continuará estando en él.

Desde el inicio de la investigación, el FC Barcelona ha continuado obteniendo la licencia UEFA, sin reparos y participando en sus competiciones".