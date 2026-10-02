Juanfe Sanz desvela el mensaje del cuerpo técnico del Real Madrid a sus internacionales

Ángel Cotán 02 OCT 2026 - 06:32h.

"No digo que Mourinho esté diciendo que no vayan"

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El largo parón internacional está doblando las cargas de los futbolistas y motivando más lesiones. Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid cuentan con al menos una baja tras los primeros encuentros de las respectivas selecciones, un contexto que motiva el mensaje del cuerpo técnico de José Mourinho a sus jugadores.

En el programa del pasado jueves en El Chiringuito, Juanfe Sanz analiza lo que hay detrás de la imagen de Kylian Mbappé en París. El equipo de trabajo del entrenador del Real Madrid mandó una recomendación muy clara a sus internacionales.

El mensaje del cuerpo técnico del Real Madrid a los jugadores

Juanfe Sanz comenzó su exposición con casos similares al de Kylian Mbappé en este parón internacional: "A ver cómo lo explico sin que parezca que Mbappé se haya borrado con Francia. Estoy diciendo que, creo que los jugadores en una temporada tan exigente como esta, van a tener comportamientos como este bastante habitualmente. Creo que ha habido varios, podemos ver que ha habido varios jugadores que se han ido de su selección en cuanto han tenido un pequeño susto. Creo que Eric García estaba fastidiado y también se fue, veremos a ver qué pasa con Raphinha si es que al final está bien o no. Hay que ver a muchos futbolistas de este perfil".

El tertuliano continuó compartiendo las sensaciones del club blanco con la lesión del delantero francés: "Y a mí lo que me dicen es que las sensaciones de Mbappé al principio eran un poco raras cuando se va a ir... y la sensación es que Mbappé no está tan mal. Y teniendo el beneplácito del entrenador, no sé si Mourinho prefiere que Mbappé esté en París o que esté con su selección jugando más partidos teniendo en cuenta que tiene que jugar contra el Leipzig, Villarreal, Barça y Roma de aquí a un mes".

Juanfe Sanz finalizó su intervención desvelando el mensaje del cuerpo técnico del Real Madrid a sus internacionales: "Lo que quiero decir es, yo no tengo claro si es que Mbappé pasa del Real Madrid, como hay gente que está insinuando, o que Mbappé está diciendo: prefiero estar en París dos días que estar jugando con Francia teniendo que jugar tantos partidos. Yo sé que desde el cuerpo técnico de Mourinho hay mensajes a los jugadores: sed inteligentes con vuestras selecciones. No digo que Mourinho esté diciendo que no vayan, solo 'sed inteligentes con vuestras selecciones'".

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