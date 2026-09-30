Fran Fuentes 30 SEP 2026 - 20:15h.

El delantero aterrizará en Barcelona en las próximas horas; buenas sensaciones en torno a su estado

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El FC Barcelona se mantiene a la espera de que Raphinha regrese de la concentración con Brasil. El delantero, que sufrió unas molestias en el último partido amistoso de La Canarinha frente a Australia, dejará la selección durante este parón con permiso de Carlo Ancelotti y volverá a Barcelona en las próximas horas para someterse a pruebas médicas. En el club blaugrana existe cierto optimismo sobre los problemas físicos del brasileño, aunque ya tienen programados los pasos a seguir en los próximos días para actuar con la máxima eficacia posible.

En este sentido, según la información de David Ibáñez, colaborador de ElDesmarque, Raphinha aterrizará en Barcelona este jueves sobre las 13.30 horas en Barcelona. La idea del club es recogerle cuanto antes y que no se deje ver ante los medios ni los aficionados. Posteriormente, el jugador tiene programadas diversas pruebas médicas ya para el viernes para tratar de determinar el alcance de su lesión.

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Sin embargo, el optimismo en el FC Barcelona en torno al estado de Raphinha es importante. Tanto es así que, de hecho, si no encuentran una lesión importante, el club medita no sacar ni siquiera un parte médico sobre el estado del brasileño. Una muestra de que el estado del jugador revestiría menor gravedad que lo sospechado en un principio. Sin embargo, aunque las buenas sensaciones existen, también se aborda con prudencia esta situación, queriendo esperar al resultado de las pruebas médicas antes de lanzar las campanas al vuelo.

Raphinha vuelve con una asistencia y gol de penalti de los amistosos con Australia

Así las cosas, Raphinha disputó los 90 minutos del primer amistoso de Brasil ante Australia, saldado con empate a uno, en el que logró dar la asistencia de gol a Rayan en el descuento. Del mismo modo, participó solamente 45 minutos en el segundo amistoso frente a los 'Socceroos', que acabó con triunfo de La Canarinha por dos goles a cuatro. El delantero del FC Barcelona marcó el segundo gol del encuentro desde el punto de penalti. Sin embargo, no salió al campo tras el descanso debido a las ya mencionadas molestias.