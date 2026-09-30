Bryan Zaragoza y su posible fichaje por el FC Barcelona: "Sí, hubo contactos"
El extremo perico reconoce que pudo firmar por el eterno rival, aunque no concreta cuándo
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Bryan Zaragoza sigue en la búsqueda de la continuidad. Después de no jugar prácticamente en la AS Roma recaló en el RCD Espanyol, donde espera relanzar su carrera tras varias temporadas de inestabilidad. En este sentido, el jugador malagueño reconoce que tuvo una posibilidad para fichar por el FC Barcelona.
Lo ha hecho en una entrevista en el programa 'Què T'hi Jugues!', de SER CatalunyaI. En una entrevista reconoce que han sido tiempos complejos para él: "Han sido años duros para mí. Han sido años de que no me he estabilizado en ningún sitio. Creo que también es porque en España no es fácil venir con mi salario y con lo que pide y pedía el Bayern. Es verdad que este año yo creo que hemos enganchado una oportunidad buena, tanto el club como yo", explica sobre su llegada al RCD Espanyol.
En este sentido, reconoce que a nivel económico las dos partes han puesto mucho de su parte, valga la redundancia, para que la operación saliera adelante: "Yo he hecho un esfuerzo grande por venir aquí. El club ha hecho un esfuerzo también enorme. Yo creo que lo que quiero ahora es buscar eso, buscar un sitio donde pueda ser feliz, pueda disfrutar. cuando yo disfruto es cuando yo rindo y saco mi nivel. Y cuando yo disfruto no pienso en nada. Y cuando no pienso en nada yo creo que soy el jugador que fui en Granada, que creo que puedo seguir siéndolo", reflexiona.
Es entonces cuando responde a la posibilidad que tuvo de firmar por el FC Barcelona, aunque no quiso dar muchos más detalles: "Sí, sí. Sí que hubo una posibilidad y bueno, hubo contactos", admite.
Bryan Zaragoza y su llegada al Bayern: "Pensaba que estaba en el FIFA"
Pese a que nunca ha tenido continuidad, no cree que irse a Alemania fuera un error: "No creo que me arrepienta de ir al Bayern de Múnich. O sea, creo que al final fue un paso importante para mi carrera. Creo que a todo niño pequeño que tú le digas que juegue en el Bayern, a ver, yo llegué y cuando me senté en la mesa yo pensaba que estaba en el FIFA. Porque veía a Manuel Neuer, veía a Kimmich, y tú decías pues claro, yo vengo de jugar en lo más bajo. Yo vengo de hace dos años jugar en el barrio. ¿Sabes? Entonces para mí fue un paso muy difícil. Yo tenía 20 años, nunca había salido de mi zona de confort, el idioma, el clima, la comida, entrenar a menos 15 grados. Y claro, entras en un equipo de nivel que tienes en tu puesto, a Musiala, a Sané, a Gnabry, a Coman, que lleva 12 años ganando la liga seguida. Creo que no era nada fácil. Pero yo creo que me ha hecho también aprender mucho y que nunca estaré arrepentido, agradecido al Bayern siempre, joder", comenta.
Por último, explica cuál es su objetivo en el Espanyol: "El primer reto para mí es encontrarme, ser feliz. Yo creo que a partir de ahí, yo creo que viene todo, porque al final cuando yo soy feliz y me divierto, creo que nadie me puede parar", explica. En este sentido, cree que poco a poco lo está consiguiendo: "De momento sí, pero sí que es verdad que he llegado con un déficit importante de ritmo y de entrenamientos, pero creo que ya estoy bien y cada vez voy mejor", sentencia.