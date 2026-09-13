Los dos requisitos a cumplir por el Espanyol para pagar la cláusula de Bryan Zaragoza

Juan Pérez 13 SEP 2026 - 19:33h.

El plan de Monchi para motivar al jugador y darle estabilidad al club

La clasificación de LALIGA tras el mercado de fichajes de verano: inversión total y quién gasta más

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La llegada de Bryan Zaragoza al RCD Espanyol es un compromiso por parte de las dos partes que el jugador debe poner en valor durante la próxima temporada para vestir como perico varios años más. La negociación de Monchi con el Bayern de Múnich pasa por una opción de compra de ocho millones de euros, pero ahora se han descubierto las dos condiciones a cumplir para poder llegar al acuerdo entre todas las partes.

La carrera futbolística de Bryan Zaragoza a sus 25 años parece mucho más extensa de lo que dicen sus últimas temporadas entre cesiones, dudas y pausas, por eso el extremo espera que pueda encontrar su casa en Cataluña. Ante las dudas de su rendimiento a pesar de su indiscutible calidad, la rúbrica tiene varios asteriscos descubiertos por Mundo Deportivo: un mínimo de estabilidad en el equipo y el buen rendimiento del Espanyol en LALIGA.

La información habla de que el primer requisito es que Bryan Zaragoza debe jugar al menos 20 partidos de 45 minutos, algo que por ahora no tiene un conteo claro después de cinco jornadas, por lo que sigue a cero. La confianza de Manolo Martínez en el jugador es fundamental, más aún a sabiendas de lo que el jugador puede dar de sí en compromiso, desborde y gol si vuelve a estar a su mejor nivel.

La segunda exigencia es que el RCD Espanyol se debe mantener en Primera División para así poder ejecutar la opción de compra, lo que dejaría al club con el manejo del contrato del jugador por cinco temporadas hasta 2032. La primera es un asterisco para no dejarlo todo en una confianza ciega en Bryan Zaragoza, por lo que todo está ahora en el jugador si verdaderamente quiere dejar de dar tumbos por Europa y encontrar así una casa. La segunda es una base económica crucial para el conjunto blanquiazul en pos de la estabilidad económica, una de las piedras fundamentales de Monchi porque se convertirá en uno de los contratos más prolongados de la plantilla si finalmente se queda.