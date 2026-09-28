Pablo Sánchez 28 SEP 2026 - 11:23h.

El Málaga defiende un modelo diferente a Deportivo y Racing de Santander: "Que no te arrastre"

El zaguero podría volver al verde tras el parón liguero

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El Málaga afronta el parón liguero como una pausa y a la vez un impulso para regresar dentro de dos semanas y lograr esa ansiada primera victoria que se resiste en LALIGA EA SPORTS. El equipo de Funes no termina de dar con la tecla pese al buen fútbol desplegado en buena parre de sus encuentros. En el vestuario hay confianza en que el equipo le dará la vuelta a esta situación y uno de los que expresa públicamente esa confianza es Fernando Calero.

El central volvió a Málaga este verano procedente del Espanyol, cumpliendo así su deseo de regresar a la que fue su casa desde pequeño antes de salir de la cantera blanquiazul rumbo al filial del Valladolid. Ahora, muchos años después, está de vuelta para tratar de ayudar a los de Funes a lograr la permanencia en la élite.

Una lesión de larga duración ha impedido el debut de Calero con el Málaga hasta la fecha, aunque todo apunta a que podría estar disponible para el próximo encuentro frente al Espanyol. Curiosamente, su exequipo. Durante una entrevista en Diario Sur, el zaguero desveló la charla que mantuvo con su representante a la hora de regresar a Málaga y la ilusión que le hacía volver.

"De los sueños que vas teniendo como futbolista algunos están más cerca y otros más lejos. Tenía la espinita clavada de poder jugar con el primer equipo. Todavía no lo he conseguido y tengo muchas ganas. A medida que avanzaba la segunda parte de la temporada en el Espanyol, el Málaga estaba en la zona de arriba y yo lo hablaba con mi representante, que si se daba la opción de venir a Málaga pues era con ese aliciente", recordó en referencia al ascenso.

La petición de Funes

Calero también explicó qué le pide Funes al vestuario tras siete jornadas sin conocer la victoria. "Nos reclama ser un poco más eficaces a la hora de llegar arriba y de crear ocasiones. Llegamos bien a las zonas de finalización, pero no estamos teniendo esa agresividad en el área, tanto en la parcela ofensiva como en la defensiva".