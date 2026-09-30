David Torres 30 SEP 2026 - 15:30h.

Impacta la visibilidad total desde todas las zonas del campo y la cubierta, cuyos cables estarán acabados a final de mes

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ValenciaEl Nou Mestalla avanza hacia su inauguración prevista para el verano de 2027 y las nuevas imágenes permiten descubrir el estadio como nunca antes. A diez meses de que el Valencia CF pueda estrenar su nueva casa, una visita guiada por el interior del recinto permite comprobar de primera mano la magnitud de unas obras que ya han entrado en una fase decisiva.

La visita, explicada y dirigida por Javier Solís, director general del Valencia CF; Franco Segarra, Director of Data/Analytics, Fan Experience and Ticketing at Valencia CF; Beatriz Plaza, arquitecta del Valencia CF, y el director de comunicación, José Manuel Segarra, permitió conocer algunos de los detalles que todavía no se habían podido apreciar con tanta claridad. Entre ellos, el estado actual del interior del Nou Mestalla y cómo quedará configurado un estadio que lleva años esperando convertirse en realidad.

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Las nuevas imágenes muestran la evolución de las gradas, los accesos, los espacios interiores y, sobre todo, la espectacular estructura que coronará el estadio. Una construcción que ya permite hacerse una idea mucho más aproximada de cómo será la experiencia del aficionado cuando el equipo se traslade definitivamente desde Mestalla.

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Una cubierta de 70 metros de voladizo

Uno de los elementos que más impresiona es la cubierta. Toda la estructura va volada y estará sujetada por 50 pilares, una solución arquitectónica que permite que el techo avance sobre las gradas sin apoyos intermedios que dificulten la visión.

El voladizo alcanza aproximadamente 70 metros, una dimensión que permitirá conseguir una visibilidad absoluta del terreno de juego desde las localidades. El sistema se completa con un gigantesco anillo de compresión de unos 800 metros de diámetro, pieza fundamental para soportar y distribuir las cargas de la cubierta.

Los trabajos de la cubierta son una de las fases más complejas de la obra y su evolución ya permite comprobar desde dentro la espectacular dimensión de la estructura. El izado de la cubierta del Nou Mestalla ya está en marcha.

El césped estará 9,20 metros por debajo del nivel de la calle

Otro de los detalles que sorprende al recorrer el estadio es la posición del terreno de juego. El césped estará situado 9,20 metros por debajo del nivel de la calle, una configuración que ayuda a acercar las gradas al terreno de juego y a generar una mayor sensación de proximidad con los futbolistas.

El futuro estadio contará con 70.044 localidades y una configuración completamente diferente a la del actual Mestalla. Las gradas y los accesos del nuevo estadio también empiezan a tomar forma mientras la obra afronta sus últimos meses.

Ahora, el vídeo y las imágenes permiten poner rostro y dimensión a todo ese proyecto: el Nou Mestalla visto desde dentro, con la cubierta creciendo sobre las gradas y el terreno de juego cada vez más cerca de convertirse en una realidad.