David Torres 30 SEP 2026 - 07:17h.

Así serán las gradas y los accesos al Nou Mestalla: cuatro grandes zonas y cinco alturas

Sectores del 116 al 119 y 2.235 localidades

Compartir







ValenciaEl Nou Mestalla empieza a tomar forma también sobre el papel. Mientras el Valencia CF ya ha puesto en marcha el proceso para que sus abonados elijan sus futuras localidades, con el traslado previsto por fases y según la antigüedad de los socios, el club ha desvelado nuevos detalles sobre cómo se distribuirán las gradas y los accesos del futuro estadio. Una estructura que cambia la orientación de algunas zonas respecto a Mestalla y que sitúa la grada de animación en una ubicación concreta y unificada.

El club ya trabaja con la previsión de que el proceso de traslado comience en los próximos meses, después de que el Valencia CF haya detallado cómo será la elección de los asientos del Nou Mestalla, un procedimiento que tendrá como uno de sus criterios principales la antigüedad del socio. En paralelo, se conocen ahora nuevos detalles de un estadio que tendrá una capacidad prevista de 70.044 espectadores y que distribuirá sus localidades en diferentes niveles.

Sectores del 116 al 119 y 2.235 localidades

La grada de animación estará ubicada en los sectores 116, 117, 118 y 119, todos ellos agrupados en la Grada Baja Norte. Será, por tanto, una zona situada en el primer nivel del estadio y muy próxima al terreno de juego, diseñada específicamente para potenciar el ambiente durante los partidos.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF comienza el traslado de sus socios al Nou Mestalla: todas las fechas

El espacio tendrá un aforo exacto de 2.235 personas y su gestión y operativa estarán reguladas en coordinación con LALIGA. Además, esta zona contará con una normativa específica y obligatoria en los accesos de entrada, una circunstancia que condicionará el funcionamiento de esta grada durante los encuentros.

¿Dónde está?

La Grada Baja comprende los sectores 100 al 141 y será la primera grada a pie de campo. Se encuentra en el primer nivel del estadio, lo que permitirá a los aficionados situarse lo más cerca posible de la acción y de la intensidad del césped.

La ubicación de la grada de animación se suma a otros detalles que el Valencia ya ha ido desvelando sobre el reparto de localidades del futuro estadio. Por ejemplo, la afición visitante tendrá su propio espacio en el tercer anillo, con acceso, escalera y zona diferenciada por motivos de seguridad.

El nuevo estadio, cuya construcción avanza con el objetivo de estar terminado en julio de 2027, va definiendo así poco a poco su distribución interior. Y entre todas esas zonas, la grada de animación ya tiene sitio, sectores y aforo: 2.235 localidades en el corazón de la Grada Baja Norte .

Su tamaño

En redes sociales se ha cuestionado su tamaño respecto al porcentaje total del campo. Los datos según la cuenta especializada de X, Amunt Mestalla lo sitúan en efecto por la parte baja de la tabla y, porcentualmente, por debajo del actual estadio de Mestalla.