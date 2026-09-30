David Torres Valencia, 30 SEP 2026 - 14:55h.

Solís: "El abono más barato del Nou Mestalla va a ser igual de precio que el actual Mestalla"

Así será la grada de animación del Nou Mestalla: ubicación, sectores y capacidad total

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El Nou Mestalla empieza a dejar de ser un proyecto para convertirse en una realidad también para los aficionados del Valencia CF. Mientras el club avanza en el traslado de sus socios al nuevo estadio, ya se conocen nuevos detalles de la distribución del recinto, como la ubicación de la afición visitante y su capacidad, o el lugar que ocupará la grada de animación.

A estos detalles se suma ahora una de las cuestiones que más interesa a los valencianistas: cuánto costará ser abonado en el Nou Mestalla. El Valencia CF ya ha puesto en marcha el proceso que permitirá a sus socios elegir sus futuras localidades, después de comenzar el traslado de los abonados al nuevo estadio y de explicar cómo serán las gradas y los accesos del recinto.

La horquilla de precios será amplia. Los abonos del Nou Mestalla partirán de los 300 euros y llegarán hasta menos de 1.850 euros, en función de la zona y de la localidad elegida dentro del nuevo estadio. No en vano, son los precios actuales de los abonos del Valencia CF en Mestalla y a los que se va a ceñir el club.

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El precio, por tanto, estará directamente condicionado por la ubicación. El Nou Mestalla contará con diferentes niveles y zonas, desde la Grada Baja y la Grada Media hasta la Grada Alta y la Grada Superior, además de las áreas Premium y Hospitality. El reparto de las localidades será uno de los elementos fundamentales a la hora de determinar cuánto tendrá que pagar cada socio.

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Por fases

La nueva estructura del estadio obliga al Valencia CF a establecer una distribución de precios acorde con las distintas zonas. El objetivo es que el socio pueda escoger entre diferentes alternativas en función de la localidad y del coste del abono.

El proceso de elección de los asientos se desarrollará por fases y tendrá en cuenta, entre otros criterios, la antigüedad de los socios. El club prevé que el traslado al Nou Mestalla se produzca de cara a la temporada 2027-28, una vez finalicen las obras.

El nuevo estadio tendrá una capacidad prevista de 70.044 espectadores y estará dividido en cinco grandes niveles. La grada de animación, por ejemplo, ocupará los sectores 116 al 119, con 2.235 localidades, mientras que la zona destinada a los aficionados visitantes estará situada en la Grada Alta.

Así, mientras el Valencia continúa explicando cómo será físicamente el nuevo estadio, los socios empiezan a conocer también una de las claves que marcarán su llegada al Nou Mestalla: el precio que tendrán que pagar para ocupar su nueva localidad.

Javier Solís: "El abono más caro de este estadio va a ser más barato que el abono más caro del actual Mestalla"

El director general del Valencia CF, Javier Solís, ha explicado el planteamiento del club respecto a los precios de los abonos del nuevo estadio y a la política que se aplicará de cara al traslado.

¿Qué se puede adelantar sobre los precios de los abonos del Nou Mestalla?

A grandes rasgos, el abono más barato del Nou Mestalla va a ser igual de precio que el actual Mestalla, a pesar de que es un estadio nuevo, un estadio cubierto, con más comodidades y más facilidades. Y el abono más caro de este estadio va a ser más barato que el abono más caro del actual Mestalla.

Con lo cual, estamos haciendo una transición a un estadio mejor, más moderno, pero que a nivel de precios no va a ser una carga muy gravosa para todos los aficionados. Eso creo que también es importante porque sabemos que había cierto debate sobre el precio.

¿Cuándo se conocerán los precios de los abonos?

El precio se va a conocer muy próximamente. La semana que viene tenemos intención de sacarlo. Queríamos empezar con unas noticias generales para centrar un poco la información en lo que son las características principales del estadio, pero a partir de la semana que viene se conocerán ya los precios, porque lógicamente cada aficionado elegirá sabiendo el precio del asiento o de la zona que considera.