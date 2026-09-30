David Torres 30 SEP 2026 - 11:11h.

Tendrá una capacidad variable en función de la competición

Así serán las gradas y los accesos al Nou Mestalla: cuatro grandes zonas y cinco alturas

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ValenciaEl Nou Mestalla empieza a tomar forma también para los aficionados. Después de que el Valencia CF haya puesto en marcha el traslado de sus socios al Nou Mestalla y haya comunicado las fechas para elegir las nuevas localidades, el club ha desvelado también cómo se distribuirán las gradas y los accesos al estadio que está previsto estrenar en la temporada 2027-28.

Entre todos esos detalles hay uno que afecta directamente a los seguidores de los equipos rivales: la ubicación de la afición visitante en el Nou Mestalla. El nuevo estadio contará con una zona específica para las aficiones visitantes, situada en la parte alta del recinto y justo en el lado opuesto a la grada de animación valencianista.

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Capacidad variable en función de la competición

La zona visitante estará integrada en la Grada Alta, en el tercer nivel del estadio, y contará con un sistema que permitirá modificar su capacidad dependiendo de la competición. De esta forma, el Valencia CF tendrá un sector adaptado a las necesidades de LaLiga y la Copa del Rey, pero también preparado para ampliar el espacio destinado a los aficionados rivales en caso de disputar una competición UEFA.

Además, se trata de un sector modular, diseñado para adaptarse mediante un sistema de valla móvil a los requerimientos normativos de cada competición.

LaLiga y Copa del Rey: sector fijo para 853 localidades .

sector fijo para . Competiciones UEFA: capacidad ampliable mediante la valla móvil hasta 3.495 localidades.

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La grada visitante estará en la Grada Alta y grada superior

La zona destinada a los seguidores visitantes contará con separación física mediante vallas de cristal y un circuito de acceso completamente independiente. Este recorrido dispondrá de tornos, aseos y restauración propios, de manera que las aficiones visitantes puedan acceder a su zona sin compartir los principales flujos de entrada con los seguidores valencianistas.

La zona estará situada en la Grada Alta, que comprende los sectores 300 al 352. Es la tercera grada del estadio y ocupa la franja inferior del tercer nivel. Se trata de una ubicación elevada, pero que mantiene una perspectiva equilibrada del terreno de juego y del ambiente de la grada.

Por encima se encuentra la Grada Superior, correspondiente a los sectores 400 al 452. Es la cuarta grada del Nou Mestalla y ocupa la franja superior del tercer nivel, bajo la gran cubierta del estadio, desde donde se tendrá una perspectiva integral del terreno de juego.

La ubicación de la afición visitante responde además a un criterio de seguridad y organización. Estará justo en el lado opuesto al de la grada de animación valencianista, de manera que ambas zonas queden físicamente alejadas dentro de la estructura del nuevo estadio.

Todo ello se integra en un Nou Mestalla que tendrá sus accesos distribuidos por los cuatro puntos cardinales y que estará organizado en diferentes niveles: Grada Baja, Grada Media, Grada Premium, Grada Alta y Grada Superior. El Valencia CF ya ha comenzado a explicar a sus socios cómo será esta nueva distribución de cara al traslado previsto para la temporada 2027-28.