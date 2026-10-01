La lesión de Alejandro Grimaldo: qué tiene y las opciones de jugar en el Alavés - Atlético de Madrid

Juan Pérez 01 OCT 2026 - 12:17h.

El lateral ya se recupera con trabajo específico en el gimnasio rojiblanco

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El regreso de Alejandro Grimaldo a Madrid tras abandonar la concentración de la Selección Española pasan directamente al gimnasio en la primera toma de contacto en su regreso al Atlético. Las molestias sufridas en el calentamiento del España - Croacia del pasado miércoles le empujaron a retomar la dinámica del día a día sin entrar en los riesgos de los partidos internacionales, y todo apunta a un pequeño detalle que no le debe impedir estar con el grupo en breve.

La plantilla del Atlético ha entrenado este jueves sin grandes novedades más allá de la estancia de Grimaldo, junto a Sorloth, en el gimnasio. Ya de por sí esa es una buena noticia a pesar del miedo a encontrar una lesión más grave en el lateral, pero las noticias parecen positivas después de leer al periodista Pascual Ruiz. Este afirma que el ex del Bayer Leverkusen se ha realizado las pruebas médicas y tiene una sobrecarga muscular, por lo que no hay alarmas pero sí un control férreo para no forzarlo sobre el césped.

Con dos partidos por delante en la ventana del parón internacional ante República Checa y Croacia, Luis de la Fuente prefirió liberar al jugador para así resguardarlo en su club a pesar de no tener una situación grave, y de ahí la llamada a Fran García. Con Grimaldo en la disciplina rojiblanca la única duda es su recuperación de cara al partido de la octava jornada de LALIGA en la que el Atlético de Madrid se enfrenta al Alavés el próximo sábado 10 de octubre.

Con nueve días por delante antes del encuentro, lo lógico es pensar que Grimaldo debe estar recuperado al 100% de la sobrecarga muscular, que normalmente deja a los futbolistas tocados entre tres y cinco días. La cuestión es que el calendario en octubre para los equipos de Champions League está especialmente cargado con cinco partidos en 14 días, por lo que el cuidado físico debe ser una prioridad para Diego Simeone. Esto augura rotaciones en muchos de los puestos entre partidos, sobre todo en el lateral izquierdo para evitar una situación similar en las próximas semanas.