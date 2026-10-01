Juan Pérez 01 OCT 2026 - 09:57h.

El nuevo capitán de Argentina se estreno con gol antes de despedir a Messi

La AFA encamina la renovación de Lionel Scaloni pese al adiós de Leo Messi: los detalles del nuevo contrato 2+2

Compartir







La trayectoria de Argentina en una nueva era pos Messi pasa inevitablemente por una renovación que tiene al Cuti Romero como referente por ser el primer capitán de la selección tras el Mundial 2026. Su liderazgo le hacen estar un paso por delante del Dibu Martínez y de Lautaro Martínez como el nuevo jefazo y lo ha demostrado con un gol en el partido ante Bolivia que denota un cambio de identidad donde le han caído tantos elogios como algún palo de su seleccionador.

El partido de despedida de Leo Messi con la selección argentina es el punto definitivo para dejar de pensar en el rosarino con la albiceleste, pero entre tanto el fútbol no para. La derrota ante España no para el mundo, y así lo entiende Scaloni ante una decisión tan trascendental como dar un paso al frente: goleada y nuevos nombres para empezar a fijar la transición hacia una nueva época.

PUEDE INTERESARTE El día que Leo Messi eligió a Argentina y rechazó a España: la historia detrás de una camiseta que pudo ser otra

El Cuti Romero es el nombre más destacado de todos a pesar de no tener el brillo ni la calidad de otros tantos jugadores de su plantilla, pero es el nuevo jefe. El '13' llevó la capitanía aprovechando además que Argentina jugaba en Córdoba, su tierra, y tal fue su regreso 10 años después (debutó allí con Belgrano) que incluso terminó con un gol en su provincia que denota su ambición.

El propio Scaloni refrendó su papel, el cual ahora también está en la libreta de Simeone en el Atlético de Madrid: "es de los mejores centrales del mundo. Últimamente no estaba al 100%, en el Mundial no estuvo como queríamos a nivel físico pero siempre preferimos tenerlo en campo". Aún así, el seleccionador dejó una crítica que le vale como algo a mejorar, y está a la vista de todos: "A veces se le va un poco la pierna, eso lo tiene que mejorar. Ahora, además de ser un gran futbolista es el capitán de la Selección y formará parte de la historia. Su comportamiento tiene que ser ejemplar”.

Ahora se quedará en la historia como el primer capitán de Argentina tras la marcha de Leo Messi, aunque es raro a sabiendas de que la cinta volverá al '10' en una semana en la despedida. Pero todo apunta a que el central será el líder en esta nueva etapa.