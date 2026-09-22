El partido de despedida de Messi con Argentina: nueva camiseta y un rival muy limitado

Juan Pérez 22 SEP 2026 - 13:14h.

El Monumental será la casa en el adiós del '10'

Leo Messi anuncia su retirada de la Selección Argentina: "Me vacié, no tengo más para dar"

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Las lágrimas de Leo Messi tras caer ante España en la final del Mundial 2026 vaticinaban el adiós que llegó días después con la oficialidad de su retirada más allá del asterisco de su partido de despedida. Ahora el '10' coloca la alfombra roja con algunos de los detalles planteados para el 8 de octubre en el Monumental, un colofón con más de 85.000 espectadores para coronar con honores a uno de los grandes del deporte rey.

En la búsqueda de una nueva vida dentro del fútbol más allá de su carrera en Estados Unidos, la cercanía con la compra de clubes como el Cornellá o el CD Eldense en España lo enlazan a una continuidad desde los despachos, pero hasta entonces, va a medir el gasto de gasolina. El paso atrás en la selección albiceleste es lógico después del desgaste físico y de la edad, de ahí el acompañamiento a un cierre a lo grande con los suyos.

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Argentina va a disputar tres amistosos organizados por la AFA en el punto de partida de la continuidad del proyecto de Lionel Scaloni, y el último de ellos lo aprovechan para despedir a Leo. El choque será contra Benin, la selección número 94 en el ranking Mundial de la FIFA, un grupo que está por detrás de Baréin, Tailandia, Haití o Siria entre otras, ninguna conocida especialmente por su valor futbolístico. Y es que el rival en este caso da igual, la relevancia está en Messi y en lo que significará ese momento para todos los argentinos.

El gran guiño para el partido es la camiseta, una nueva creación de Adidas que se convertirá en la última que vestirá Messi con la albiceleste y así lo ha hecho saber: "Último partido… Una camiseta para toda la vida".

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El homenaje deja atrás los 207 partidos con Argentina con 125 goles y 68 asistencias. Messi confesó que tomar la decisión fue algo doloroso, y le duele profundamente, pero entendía que era el momento: "Después del tiempo que pasó desde la final del (Mundial), y tras pensarlo detenidamente, me gustaría anunciar a todo el mundo que me retiraré de la selección nacional. Os juro que siempre he dado lo mejor de mí, no solo en estos últimos años, cuando lo ganamos todo, sino también antes", aclaró

Las entradas se ponen a la venta este martes a las 18:00h. (hora española) y tiene unos precios que van de los 52 a los 278 euros tras la conversión, con categorías muy diferentes según la zona. Los niños tienen un espacio especial, porque tienen un precio reducido de 17 euros, un plus para presenciar un momento histórico y para celebrar con Leo no solo el título Mundial de hace cuatro años, sino una carrera repleta de logros.