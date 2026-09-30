El plan de Argentina con el '10' de Leo Messi tras su retirada de la selección

Juan Pérez 30 SEP 2026 - 12:45h.

En los próximos partidos nadie lo va a llevar hasta el partido de despedida

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La era de la Argentina sin Messi tiene múltiples interrogantes por todo lo que significa para la historia reciente del fútbol y del país, y su adiós deja una huella imborrable y muchas decisiones pendientes. Una de las más sonadas es la reconquista del '10' en la selección, un reto y a la vez una responsabilidad inimaginable que desde la AFA guarda un plan descubierto hace unas horas por Lionel Scaloni.

La cuenta atrás para el partido de despedida de Leo Messi en el Monumental es la última oportunidad para disfrutar del rosarino con la albiceleste, y a partir de ahí empieza la búsqueda de un nuevo rey. Mientras el debate sobre el Balón de Oro le toca de pasada a pesar de estar como el cuarto favorito, su día a día pasa por el Inter de Miami hasta dar el relevo más difícil de su vida.

Scaloni, en plena negociación para continuar como seleccionador, ha tomado una de las decisiones más importantes para darle continuidad a su etapa. La reconstrucción sin Messi pasa de primeras por la capitanía. La estructura tiene ahora a tres jugadores de peso al frente como nuevos capitanes como son Cristian 'Cuti' Romero, Emiliano 'Dibu' Martínez y Lautaro Martínez. La experiencia y el bagaje de los dos primeros dan de sobra para imaginar que ese gen canchero es suficiente para tomar el mando desde una perspectiva muy diferente a la de Leo.

A partir de ahí nace el debate de qué hacer con el '10' después de ver a uno de los más grandes de todos los tiempos, pero si el dorsal se mantuvo tras Maradona, parece inviable dejarlo de lado tras Messi. Aún así Scaloni ha tomado la decisión de mantener el dorsal al margen hasta la despedida de Leo a pesar de que hay algunos partidos de la albiceleste entre tanto: "“La 10 no se la daremos a nadie porque no hay obligación al menos en estos próximos partidos. Seguramente se la quede uno con todo lo lindo que es llevarla, pero todavía no lo decidimos”, confirmó.

Ese uso de la primera persona del plural define que no es una opción única del jugador, sino que será el bloque, la AFA o el propio entrenador el que lleguen a un consenso para dar con su nuevo diez. Enzo Fernández parece el jugador mejor colocado por rol, posición y relevancia en el terreno de juego, porque parece difícil darle ese '10' a puntas como Julián Álvarez o Lautaro Martínez a pesar de su nivel.