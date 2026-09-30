Redacción ElDesmarque Madrid, 30 SEP 2026 - 12:03h.

El presidente azulgrana confía en que la gran temporada del extremo le permita conquistar el prestigioso galardón

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Joan Laporta tiene claro a quién quiere ver levantando el próximo Balón de Oro. El presidente del FC Barcelona habló en El Chiringuito sobre las opciones de Lamine Yamal y no escondió su deseo de que el premio termine en manos del futbolista azulgrana. Laporta confirmó incluso que viajará a Londres el día después de El Clásico para asistir a la gala y confía en que el extremo pueda poner el broche final a su temporada.

Lamine Yamal marca diferencias con España y Laporta pide que le den el Balón de Oro

Al presidente del Barcelona no le ha temblado el pulso a la hora de escoger su favorito para el galardón individual más importante del mundo del fútbol. “Yo pienso que se merece ganar el Balón de Oro”, afirmó. Laporta ha vuelto a tirarle flores al joven extremo y ha destacado la capacidad de Lamine para combinar espectáculo y eficacia. “Es un jugador que él mismo dice que él divierte al espectador, además de ser muy efectivo”, señaló.

Lamine fue decisivo en el triunfo de España por 4-1 ante Croacia en el Sánchez-Pizjuán, con dos goles y una asistencia. El atacante abrió el marcador apenas 70 segundos después del inicio y volvió a marcar en la segunda parte para colocar el 3-1. Antes, había asistido a Marc Pubill en el segundo tanto de la Selección. Esta actuación confirma que el de Rocafonda ha recuperado su mejor versión con La Roja después de haber marcado también ante Inglaterra en Wembley, donde España se impuso por 2-3.

Joan Laporta asegura que Lamine Yamal le recuerda a Messi, Neymar y Ronaldinho

Laporta también fue preguntado por las comparaciones entre Lamine y Leo Messi. El dirigente azulgrana considera que no es necesario esperar demasiado para encontrar similitudes con algunas de las grandes estrellas que han pasado por el Barcelona. “Todos hemos visto cosas en Lamine que nos recuerda a Leo”, explicó. “También me recuerda a veces a Neymar y a Ronaldinho”, apuntó.

Para el máximo dirigente del Barcelona, la personalidad del extremo es otro de los elementos que explican su crecimiento. “Tiene trazos de todos estos jugadores que han marcado época y tiene una gran personalidad, es un chico desacomplejado”, destacó. Habrá que esperar al 26 de octubre para conocer al ganador del Balón de Oro, una fecha que tiene su particularidad. El Barcelona disputará el Clásico el día 25 y la gala será justo el día después. El presidente culé ha confirmado que viajará a la ceremonia y que "desea que sea un jugador del Barça quien gane el Balón de Oro" y que "si es Lamine, sería muy feliz”.

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